Relația dintre R. Moldova și UE nu este despre bani (Dragoş Tudorache / Radio Chişinău)

05:20

Exodul medicilor din Moldova continuă. Am văzut nişte statistici care spun că multe instituţii medicale nu au suficienţi angajaţi. Mulţi pleacă în România, acolo salariile în medicină fiind mult mai mari. Pleacă şi medici din clinicile private. Eu cunoşteam un asemenea medic, iar plecarea lui m-a întristat.Nu avem suficienţi învăţători, mai cu seamă în provincie. Învăţătorii preferă să îngrijească bătrîni în Italia. În general, nu ne ajung braţe de muncă de la o vreme. Plecarea moldovenilor la muncă în străinătate e o mare problemă pentru Moldova. Cine îi va înlocui pe cei plecaţi? Cred că va trebui să găsim soluţii foarte repede. Altminteri vom falimenta.Ei bine, în acest peisaj moldovenesc arid, există totuşi şi o parcelă a fericirii. E parcela politică. Politica e domeniul care nu duce lipsă de cadre. O sumedenie de indivizi visează să ajungă în politică şi nici salariile mici nu-i sperie. Politica îi atrage pe moldoveni ca mierea pe urs. Politicienii moldoveni nu prea vor să pleca la muncă în Rusia sau Italia. Politica moldovenească e dulce şi e plină de potenţialităţi. Şi au dat buzna în ea tot soiul de şmecheraşi şi profitori care au înţeles că pot să se chivernisească.Politica moldovenească are suficienţi oameni, doar că roade nu aduce. Mii de indivizi se hrănesc aici din politică, simulează un soi de activitate prodigioasă, pe cînd ţara nu mai poate scăpa de probleme, de sărăcie şi corupţie. Uneori mi se pare că desfiinţarea acestui domeniu nu ne-ar provoca nici un rău. Dimpotrivă, ne-ar ajuta.Avem un stat hidos, un stat făcut nu pentru medici, învăţători, scriitori sau agricultori. E un stat conceput pentru politicieni. De aceea, ne bălăcim în mizerie.