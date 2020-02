Mii de animale de companie riscă să moară de foame în Wuhan, după ce proprietarii lor au fost plasați în carantină

17:50

După ce AGORA a scris despre oficiul medicilor de familie din s. Gordinești, r. Edineț, care are gaură în podea, toaletă în curte și acoperiș spart, ne-am interesat cum se distribuie banii pentru punctele medicale din țară. Din capul locului, Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) ne-a anunțat că lucrările de reparație ale punctelor medicale sunt în grija primăriilor. În luna ianuarie, reporterii AGORA au remis CNAM o solicitare de informație prin care am cerut date despre finanțarea oficiilor de acordare a asistenței medicale primare, iar ce am aflați - citiți mai jos.