Parcela fericirii din Republica Moldova

15:00

În Republica Moldova vor avea loc alegeri prezidențiale la toamnă. Ultima oară, un scrutin de acest fel a fost organizat în 2016. În turul doi pentru funcția de președinte al țării s-au duelat Igor Dodon și Maia Sandu. Fostul lider al PSRM a reușit să obțină fotoliul de șef de stat, cu votul a 52,11% dintre alegătorii care au participat atunci la vot. Primarul din Cahul Nicolae Dandiș vorbește despre importanța acestui scrutin.Europa Liberă: Care e miza alegerilor prezidențiale din toamnă?Nicolae Dandiș: „Ca orice alegeri, bineînțeles, sunt foarte importante, dar alegerile prezidențiale cu siguranță ca o instituție-cheie în stat, chiar dacă suntem republică parlamentară, noi observăm tendința de verticală a puterii în stat și această funcție devine cu atât mai importantă cu cât și majoritatea parlamentară, și guvernul sunt în unison, să-i zicem așa, politic. Or, denaturarea acestui triumvirat dă peste cap și are un efect de domino, de aceea este importantă, pentru actualul președinte evident că și-ar dori să-și mențină, nu doar pentru el, e vorba despre forța politică care astăzi guvernează în Republica Moldova. De aceea ar trebui să avem în vedere că cetățenii trebuie să fie suficient de informați care real sunt pârghiile președintelui și să ne gândim care sunt persoanele care ar merita să dețină această funcție și să fie cât mai reprezentativă pentru a nu împărți iarăși cetățenii între un președinte pro-Est, unul pro-Vest, dar un om care cu adevărat să reprezinte Republica Moldova.”Europa Liberă: În general, vă este clar ce fel de președinte își doresc cetățenii Republicii Moldova, pentru că, atunci când îi întrebi cum ar trebui să fie această figură politică, mulți cred că Moldova astăzi ar avea nevoie de un „tătuc”, o persoană care să se asemene mai mult cu Lukașenko, cu Putin?Nicolae Dandiș: „Există această percepție, având în vedere memoria colectivă și văzând mulți, probabil și prin instituțiile media, cum funcționează anumite lucruri care se transmit, evident, la posturile naționale ale acelor țări ca avantajele verticalei în stat, că dacă a spus președintele înseamnă că a doua zi se produce și, pe de altă parte, procedurile deseori birocratice și tot ceea ce înseamnă niște reguli și un sistem democratic în care există instituții, există separarea puterilor și atunci, într-adevăr, oamenii își doresc o persoană, un lider care să aibă și autoritate, dar să se bucure și de respect, să fie un om simplu, perceput, într-adevăr, ca un om care merită să fie în fruntea statului. Oamenii știu, de fapt, cumva cred că fiecare își desenează portretul ipotetic al președintelui, doar că nu este ușor la modul practic să găsim oameni care să răspundă aproape la majoritatea acestor așteptări, pentru că, dacă nu e o problemă în vectorul de dezvoltare, e o problemă în integritate, dacă nu este una, este alta. Nu zic că nu sunt, sunt în țara noastră oameni care merită. Probabil este datoria fiecăruia dintre noi acum să ne gândim și să venim cu propuneri sau să ne gândim cum am putea să scoatem în față candidatul care merită și este destoinic să fie în această funcție.”Europa Liberă: Cetățenii așteaptă ca președintele de țară să majoreze pensiile, să majoreze salariile, să scape țara de sărăcie și de corupție. Ceea ce promit candidații în campania prezidențială întru totul corespunde prerogativelor pe care le are șeful într-un stat ca Republica Moldova?Nicolae Dandiș: „Nu corespund. Evident, toate aceste așteptări sunt partajate ca atribuții între diferite instituții, dar oamenii vor de la acel care totuși este văzut șeful statului, înseamnă că este șeful tuturor. Am avut și la primărie cetățeni care spuneau: „Uitați-vă, dacă n-o să rezolvați Dvs. întrebarea, o să merg la președinte”, și le-am zis: „Puteți să vă duceți și mai sus decât președinte, oricum ține de competența mea și vă spun că nu este posibil de rezolvat, pentru că și președintele are niște atribuții, niște limite de intervenție legală, care nu poate să schimbe situația”. Dar oamenii cred că cu cât mai sus, cu atât puterea este mai mare, pe de-o parte, al doilea: în campania electorală, de regulă, se minte cel mai mult și am mai spus lucrul acesta. Când sunt parlamentare, oamenii întreabă lucruri care țin de guvern și atunci candidații la parlamentare zic că o să facă, deși țin de guvern sau, invers, de președinte sau chiar și în locale le explicam la oameni că întrebările care le adresează sigur că vor depinde foarte mult de Consiliul local, nu doar de primar. Dar ei spuneau: „Noi te alegem pe tine ca primar, deja e problema ta”. Iată de ce ar trebui în campania electorală și pentru prezidențiale, candidații ar trebui să nu se ascundă în funcție de grupul țintă cu care se întâlnesc, să spună: „Oameni buni, lucrul acesta este bun, dar nu ține de competența mea”. Deci, oamenii așteaptă sinceritate de la candidați, așteaptă explicații foarte clare și simple la lucrurile, căci cetățenii poate nu înțeleg toată natura procesului legislativ sau cum este posibil, de ce este posibil și de ce nu este posibil. Cu cât mai sincer este candidatul și dă răspunsuri competente, cu atât are șansa într-o societate în care cultura politică este cea care este să obțină simpatia și încrederea oamenilor, decât dacă va veni cu răspunsuri pregătite pentru fiecare întrebare, cu răspunsuri de serviciu și atunci oamenii au să zică că au mai spus și alții că tot așa au să facă și n-au mai făcut. Și va fi și mai mare dezamăgirea.”Europa Liberă: La alegerile prezidențiale va fi luat în calcul votul geopolitic?Nicolae Dandiș: „Cu siguranță, una din atribuțiile de bază ale președintelui ține și de politica externă și atunci lucrul acesta este indispensabil, deci trebuie să fie discutat și să vadă care este viziunea lui. În condițiile actuale, despre actualul președinte va fi simplu pentru cetățeni să înțeleagă care este viziunea lui, or, relațiile cu vecinii vorbesc de la sine la ce nivel sunt. Cu siguranță, indiferent de ce candidați vor fi, vor trebui să exprime foarte clar ce cred despre anumite întrebări pe dimensiunea bilaterală, cum văd problemele care țin de dimensiunea internațională, poate sunt puține subiecte care pot fi puse pe agenda internațională, dar ele în condițiile când sunt cât mai mari provocări la nivel global trebuie să fie și Moldova pe această agendă.”Europa Liberă: Pe eșichierul de centru-stânga e clar cam cine ar fi, iar pe segmentul de dreapta, care e atât de fărâmițată, lucrurile se prezintă cu totul altfel și practic e foarte greu să se ajungă la un numitor comun. Cine ar trebui să fie candidatul eșichierului politic de dreapta?Nicolae Dandiș: „Se vorbește în ultima perioadă că ar fi bine să existe un candidat de pe această parte a eșichierului politic. Ne dăm cu toții seama cât de complicat este. Sigur că ar fi bine să existe cât mai puțini candidați ca și cetățenii să poată vedea clar diferența dintre ei, dar îmi dau seama că la această etapă va trebui orgoliul și rânza unor președinți de partiduțe, care, eventual, se vor vedea toți potențiali candidați la președinție, să-și dea seama de potențialul real pe care îl au și să nu încurce, mai degrabă să se gândească cum ar trebui să identifice poate din afara acestor persoane care dețin funcția de președinți ai unor partide să identifice o persoană capabilă în acest timp, poate scurt, să fie suficient promovată și să obțină susținerea populației. În același timp, probabil trebuie nu neapărat să ne temem că vor fi mulți candidați, cât trebuie să vedem profilul celor care vor fi înaintați. Noi parcă trăim într-o țară creștină, dar niciodată n-am auzit, practic, în afară de anumite sărbători în care pozează cu fețe bisericești anumiți lideri, n-am auzit să vorbească de faptul că ne trebuie o societate care să creadă în Dumnezeu, oameni mai buni, cu integritate, cu teamă de Dumnezeu. Tot timpul se găsesc explicații de care vrei, numai nu de faptul că există totuși unul sus care le decide pe toate și este vorba despre moralitate, spiritualitate, să ne dea un om creștin, un om integru. Pe de altă parte, vorbeam de sinceritate, un om simplu, un om care nu se gândește că dacă nu va mai fi președinte din ce surse va trăi. Deci, el trebuie să fie un om care să trăiască din salariu și să-și dorească cu adevărat să recapete încrederea și să fie un om așa cum le place la mai mulți, am în vedere că al tuturor cetățenilor. Este foarte greu, dar este posibil. Trebuie să-și iubească țara mai mult decât funcția pe care o are...”Europa Liberă: Dar dragostea asta față de țară ce ar însemna?Nicolae Dandiș: „Dedicație și trebuie să fie o voință interioară, o motivație pentru a vedea în țară oameni care sunt mai buni, oameni care nu judecă și se aruncă cu expresii și cu acuzații fără să aibă temei. Nu cred că este normal să numim persoanele într-un fel sau altul fără a avea probe, or această răutate, această avalanșă de acuzații, de minciună, de răutate și declarații războinice unul împotriva altuia cu siguranță asta înseamnă a rupe poduri și a genera același lucru din partea opusă. Nu știu dacă astăzi va conta cât de mare este partidul sau câți bani va avea un viitor candidat, va conta, cum spuneam, profilul moral al acestui om capabil să adune energie pozitivă, capabil să câștige simpatia și susținerea oamenilor, mai ales simpli, pentru că trebuie să înțeleagă că avem mai mulți oameni simpli, mai ales oamenii în mediul rural, oameni săraci, care își doresc ca omul acela să înțeleagă nevoile lor nu doar spunându-le, dar și prin traiul de zi cu zi.”Europa Liberă: Un președinte poate consolida o societate atât de dezbinată cum e cea a Republicii Moldova?Nicolae Dandiș: „Sunt convins că acest lucru este posibil. Este nevoie de un efort imens, este nevoie de a găsi și în alte instituții ale statului, nu numai în instituția președinției, oameni care vor agrea și vor împărtăși ideile șefului statului, inclusiv instituții ale statului, mai ales mă refer la instituțiile de drept, oameni care vor crede în verticalitatea, în patriotismul acestui om și vor ajuta omul ca, într-adevăr, persoanele sau instituțiile problematice din această țară să poată fi scoase din ecuație și să lăsăm loc altor oameni onești, corecți, patrioți, care să-și iubească țara și să facă. Eu cred în lucrul acesta așa cum cred la nivel local. Deci, este posibil și la nivel de țară, spuneam, este nevoie nu în teorie, în practică de dragoste de țară și înțelegerea omului simplu. Or trebuie să vină omul ori din acest mediu și să aibă această empatie, înțelegerea realităților, pentru că cu adevărat există oameni și resurse destul de multe și în țară cu care pot fi rezolvate mai multe probleme fără a căuta, poate, atât de multe ajutoare în extern, dar oamenii din exterior vor fi mult mai deschiși, mai receptivi, poate fără să le cerem noi, dacă vor vedea că aici există oameni care merită, oameni cu suflet și care au nevoie de ajutor. Și cu siguranță lucrul acesta se va putea întâmpla, dar, spuneam, avem nevoie de o credință nu declarată, avem nevoie de o credință trăită. Dacă cineva simte această chemare pentru această funcție și întrunește aceste calități, ar fi bine să se facă cunoscut și, bineînțeles, mânat de această motivație sinceră din inimă să facă tot ce poate și, cu siguranță, va avea câștig.”