R. Moldova și România, unite prin autostrăzi

„Acasă”/„Acasă, My Home”, documentarul de debut al regizorului Radu Ciorniciuc, a câștigat Premiul special al juriului pentru cea mai bună imagine la Sundance Film Festival, fiind apreciate „fluiditatea și tenacitatea mișcărilor camerei”. Imaginea filmului este semnată de Radu Ciorniciuc și Topoleanu Mircea Ioan. Povestea familiei Enache, care a trăit timp de 20 de ani în sălbăticia din Delta Văcărești, până când locul a căpătat statutul de zonă protejată - Parcul Natural Văcărești - primul parc natural urban din România, a fost documentată timp de patru ani de către regizorul Radu Ciorniciuc, surprinzând în filmul „Acasă” tranziția acesteia de la o viață în completă armonie cu natura, la traiul plin de provocări din marea junglă urbană a capitalei. Trofeul, care reprezintă o importantă „carte de vizită” a peliculei pentru distribuitorii de film din întreaga lume, a fost ridicat de regizorul Radu Ciorniciuc, prezent la eveniment alături de Vali Enache, fiul cel mare al familiei Enache, producătoarea Monica Lazurean Gorgan, Lina Vdovîi (co-scenarist, alături de Radu Ciorniciuc), precum și editorul filmului Andrei Gorgan. „Nu m-am gândit niciodată că vom ajunge atât de departe cu o poveste simplă și directă a unei familii din Europa de Est. Este foarte important faptul că am fost selectați la Sundance, mai ales că este primul meu film. Cred că mai am foarte multe de învățat, dar mă gândesc în același timp la oamenii din jurul meu, care au investit timp și pasiune în acest proiect, și cu toată modestia de care pot da dovadă, este un început binemeritat pentru acest proiect și sunt fericit că fac parte din asta.”, a declarat regizorul „Acasă, My Home”, Radu Ciorniciuc. La rândul său, Monica Lăzurean-Gorgan, producătoarea filmului a menționat că este încurajator să vezi că premiul pentru cea mai bună imagine este câștigat de doi oameni care nu au studii aprofundate de imagine de film. „Dedicarea și bucuria de a face film se traduce vizual.”, a mai adăugat sursa. Juriul, format din Eric Hynes (jurnalist, critic de film și curator de film la Museum of the Moving Image, New York), Rima Mismar (critic de film și director executiv al organizației Arab Fund for Arts and Culture) și Nanfu Wang (regizoare, producătoare și editor, câștigătoarea Marelui Premiu al Juriului U.S. Documentary la Sundance 2019 pentru filmul „One Child Nation”), a avut de ales dintr-o listă de 12 producții participante din întreaga lume. „Acasă”, primul documentar românesc selectat în competiția celebrului festival de film independent din Statele Unite ale Americii, a beneficiat de proiecții sold-out și reacții pozitive din partea publicului și a criticilor. Documentarul „Acasă”, regizat de Radu Ciorniciuc, este produs de Monica Lăzurean-Gorgan, prin casa de producție Manifest Film, în co-producție cu HBO Europe, Corso Film (Germania), Kino Company (Finlanda), partener principal - UiPath Foundation. Filmul a fost realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Televiziunii Române, Creative Europe, Cinelabs (Romania), Beep Studio (Cehia) și este reprezentat internațional de distribuitorul Autlook Filmsales. Trailerul oficial al filmului, semnat de Lucio O Cinese Basadonne și Andrei Gorgan, poate fi vizionat pe YouTube - sau pe Facebook Articolul Primul documentar românesc selectat la Sundance Film Festival, „Acasă, My Home”, distins cu premiul special al juriului apare prima dată în InfoPrut.