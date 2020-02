(video) Opt sugestii de comedii romantice pe care să le vizionezi în luna dragostei

18:00

Cât de bine îți cunoști prietenii? Dar colegii de muncă? Foarte bine! Așa am crezut și noi. Totuși, oamenii devin adevărați atunci când sunt puși față-n față cu fricile lor. De asta ne-am convins și noi, echipa #diez, atunci când am acceptat provocarea de a merge la Adrenaline Quest. Articolul Am înfruntat frica ținându-ne de mână, strigând sau râzând în hohote. Echipa #diez îți povestește cum a fost la Adrenaline Quest apare prima dată în #diez.