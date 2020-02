Rămânem fără vaci și fără lapte

In Republica Moldova dispare industria laptelui. In orice sat ai merge, nu mai vezi peisajul de alta data, pe care il cunoastem din copilarie - o cireada numeroasa de vaci si o ferma. Cei care s-au aventurat in afacere regreta acum. Care sunt cauzele declinului, aflam din reportajul colegei noastre Parascovia Spic.

