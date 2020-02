Shannen Doherty, actrița din „Farmece”, a mărturisit că suferă din nou de cancer

14:50

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 4 FEBRUARIE 2020; suntem in dispozitii vorbarete azi, gratie Lunii in Gemeni. Mercur a schimbat ieri zodia si este in Pesti, pregatindu-se de un frumos sextil cu imprevizibilul Uranus. Ce nu ai spus de ceva timp ? Ce iti sta in gat si ai vrea sa verbalizezi ? S-ar putea sa iti iasa spontan azi. Este o zi buna sa te conectezi cu oamenii, sa faci o scurta calatorie, sa scrii acel mail sau acea postare in social media. Mintea ne zumzaie activa dar si creativa.In weekend, vom avea o Luna plina frumoasa in Leu si putem fi destul de emotionali. Insa pana atunci, cel putin azi totul este in echilibru perfect. Ne aflam in drum spre ce ne-am propus si toata lumea implicata pare a fi la carma. Avem si sustinerea necesara, Soarele este in trigon cu Luna.Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Poti forma o asociere cu cineva pe care consideri a fi foarte placut si distractiv. Ziua va trece repede, gratie conversatiilor pline de viata. Foloseste aceasta oportunitate ca sa inveti si sa te inspiri de la aceasta persoana. Ziua te va ajuta si sa te conectezi intuitiv cu psihicul altor oameni. Incearca sa te oferi in a face planuri pentru excursii de familie daca chiar doresti sa ajungi intr-un loc visat.Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)Astazi este o zi stralucitoare pentru cei creativi. Abilitatile si munca ta vor fi apreciate din plin. Sunt prevazute castiguri banesti din munca celor creativi. Daca esti student sau cursant, daca inveti ceva, ti se sugereaza sa pui in practica ce inveti. Succesul ii favorizeaza azi pe cei silitori ce doresc sa isi depaseasca nivelul prezent.