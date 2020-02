Fracțiunea PSRM va vota pentru inițiativa președintelui Dodon, pentru inițiativa președintelui țării, Igor Dodon, menită să susțină producătorul local

13:15

Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, spune că nu are nicio legătură cu numirea lui Mihail Bagas în funcția de director-adjunct de marketing la Regia „Autosalubritate”. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica” de la TV8.Deși a explicat anterior acest fapt, edilul a trebuit să se repete. Mai mult, Ceban a adăugat că urmează să ia măsuri în acest sens. „Am explicat numirea lui Mihail Bagas la Î.M. Regia Autosalubritate și că nu am nicio legătură cu numirea acestuia în funcție. Am spus și anterior, vor fi verificări, inclusiv și un audit.Vom verifica numirile în funcție, activitățile financiare și economice. Vom discuta acest subiect după un audit complet la Autosalubritate. Același scenariu va fi și la Piața Centrală”, a conchis primarul general.