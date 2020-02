Ion Ceban: Municipiul are nevoie de 150 de autobuze noi

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, declară că municipalitatea lucrează în prezent asupra suplinirii parcurilor de autobuze și de troleibuze cu unități de transport noi. Edilul susține că nu își dorește o suplinire de 20-30 de unități, dar cu un număr mult mai mare și promite că va face acest lucru anul curent, transmite IPN. • „Actualmente, municipiul are nevoie de 100-150 de autobuze noi. 100 de autobuze care se încadrează în parametrii de care are nevoie municipalitatea ar costa, în to...

