Igor Dodon a avut o întrevedere cu Péter Szijjártó, ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului al Ungariei

După cum informează TRIBUNA, într-o postare pe o rețea de socializare, Igor Dodon a scris că l-a salutat pe înaltul oaspete în țara noastră.„Am remarcat intensitatea dialogului politico-diplomatic moldo-maghiar care constituie un semnal de consolidare a relațiilor dintre statele noastre. În context, am remarcat impulsionarea cooperării moldo-maghiare pe linie parlamentară, în contextul vizitei realizate în Ungaria a Președintelui Parlamentului, Zinaida Greceanîi. Am exprimat gratitudine pentru menţinerea Moldovei în lista statelor prioritare pentru asistenţă a Ungariei, țară care a realizat în Republica Moldova peste 40 de proiecte în scopul promovării şi aprofundării cooperării economice şi politice. Totodată, am pledat pentru dinamizarea schimburilor comerciale.

