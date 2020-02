Proiect privind modificarea legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. Ce propune deputatul PAS, Sergiu Litvinenco

06:10

Un atac armat a avut loc la o universitate din Texas, Statele Unite. Cel puțin două persoane au fost ucise și o alta a fost rănită în urma raflei de gloanțe. Incidentul s-a petrecut în căminul universității, acolo unde studenții locuiesc, potrivit ABC News. Poliția desfășoară o anchetă în campus pentru a obține informații care să ducă la atacator. Students, faculty and staff are instructed to take shelter and stay in place until further notice. This is a precautionary measure. A&M-Commerce UPD is actively investigating three gunshot victims in Pride Rock Residence Hall on the A&M-Commerce campus.— A&M-Commerce (@tamuc) February 3, 2020 Victima rănită care a supraviețuit în urma atentatului a fost dusă de urgență la spital și primește îngrijiri medicale.