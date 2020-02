Cum să slăbești dacă ai probleme cu tiroida. Ingredientul care să nu lipsească de la nicio masă

12:30

O proaspătă mămică, care pe facebook își scrie experiența pe pagina „ Mămică de Nicolas”, a făcut o listă din 5 puncte pe care ar fi vrut să le știe înainte să nască. Noi le redăm mai jos căci credem că pot prinde bine multor altor femei în situație similară. În timpul sarcinii am citit mai multe cărți despre bebeluşi, am participat la un curs de puericultură, am făcut un master de educație timpurie şi tot nu am fost pregătită pentru ceea ce avea să urmeze. Când am ajuns acasă de la maternitate,...