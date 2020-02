Epidemia de coronavirus. Bilanțul deceselor din China a ajuns la 425

11:40

Preşedintele american Donald Trump a felicitat duminică statul Kansas pentru victoria echipei Kansas City Chiefs în Super Bowl, finala ligii profesioniste de fotbal american NFL, însă oraşul se află în realitate în statul Missouri, transmite AFP. Contul oficial de Twitter al liderului de la Casa Albă a corectat rapid mesajul şi a înlocuit Kansas cu Missouri, dar numeroşi internauţi şi mai multe media din SUA au reuşit totuşi să realizeze capturi de ecran ale tweet-ului original. „Felicitări echipei Kansas City Chiefs pentru un meci grozav și o revenire fantastică sub o presiune imensă. Ați reprezentat statul Kansas și, de fapt, întreaga SUA, foarte bine. Țara noastră e mândră de voi”, a scris Trump inițial pe Twitter. Limita administrativă dintre cele două state se situează în mijlocul aceleiaşi aglomerări urbane, cu autorităţi administrative atât în Kansas, cât şi în Missouri. Dezvoltarea economică a părţii situate în statul Missouri fiind mai importantă, acesta a avut precădere faţă de vecinul său. ″Mulţi oameni vorbesc despre faptul că Kansas City se situează în două state, dar doar Donald Trump face ceva legat de asta″⁣, a comentat ironic Josh Barro, editorialist la New York Magazine, pe contul său de Twitter. Trump s-a deplasat la Kansas City (Missouri) în decembrie 2018 pentru a participa la o conferinţă din cadrul Project Safe Neighborhoods, un program al Ministerului Justiţiei american pentru combaterea violenţei şi a infracţionalităţii. Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. We are proud of you and the Great State of Missouri. You are true Champions!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2020