Coronavirus: China anunță că are nevoie urgent de măști medicale

05:00

Berbec Din punct de vedere fizic, va simtiti destul de fortificati si cu pofta de actiune, destul de energici pentru a va implica in mijlocul actiunii. Daca aveti prea multa energie, poate nu ar fi rau sa mergeti la sala, sa mai eliberati o parte din ea. Adrenalina va poate face foarte bine; in timp ce exersati, ati putea sa ganditi planuri de actiune pentru proiectele in care sunteti ...