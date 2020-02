Veşti noi-triste de la CEDO

09:10

Retragerea Marii Britanii din UE vineri, la miezul nopţii, a fost sărbătorită de britanicii care au sprijinit Brexit-ul, dar regretată de mai mulţi lideri europeni. În lipsa unui acord al despărţirii, urmările, inclusiv cele pentru emigranţi, nu pot fi estimate decât cu foarte multă aproximaţie. Paula Erizanu este o moldoveancă care a făcut studii la Londra şi a rămas deocamdată acolo. Am întrebat-o într-un interviu ce crede şi simte în aceste zile.Europa Liberă: Paula, hai să precizăm care este statutul tău actual în Marea Britanie. Știu că ai făcut studii acolo, știu că ești jurnalistă, că ai revenit pe un timp acasă recent și te-ai ocupat de comunicare în Guvernul Sandu, te-ai întors în Marea Britanie și a venit Brexitul. Care sunt planurile tale acum?Paula Erizanu: „Pe mine nu mă afectează deocamdată Brexitul grație faptului că eu am aplicat la permis de ședere permanentă, care îmi asigură cumva statutul de imigrant european în Marea Britanie cel puțin până în 2021. Respectiv, deocamdată, în viitorul apropiat nu voi fi afectată și permisul acesta ar trebui să fie valabil pentru cinci ani, dar, în același timp, încă nu este clar cum se vor modifica drepturile imigranților europeni în Marea Britanie față de drepturile imigranților britanici în Uniunea Europeană.”Europa Liberă: Deci, cazul tău e reprezentativ pentru o categorie anume de cetățeni moldoveni, cei care, de exemplu, au făcut studii acolo, au un job acolo și au aplicat pentru permis de ședere ajungând în Marea Britanie sau călătorind într-acolo cu cetățenie română?Paula Erizanu: „Da, cazul meu este reprezentativ pentru cei care au petrecut deja cinci ani în Marea Britanie și au aplicat pentru acest permis de ședere, care cel puțin este gratuit și ia doar o jumătate de oră aplicația on-line. Procedura e foarte simplă, iar cei care au venit în Marea Britanie acum patru, trei, doi sau mai puțini ani, mai recent, pot aplica la un permis de pre-ședere, care le asigură dreptul acesta de a lucra în țară.”Europa Liberă: E numeroasă această categorie, iată, care sunt exact în situația ta?Paula Erizanu: „Da, nu există altă modalitate. Practic, dacă nu ai acest permis de ședere, situația este mult mai instabilă în viitorul apropiat, dar oricine poate aplica și procedura e foarte simplă, adică nimeni n-ar trebui să aibă probleme cu asta.”Europa Liberă: Cum stau lucrurile sau ce știi despre situația muncitorilor moldoveni care s-au dus acolo pe un contract, adică nu-și leagă cumva tot viitorul de Marea Britanie?Toți cetățenii moldoveni care lucrează în Marea Britanie au cetățenie română.Paula Erizanu: „Nu sunt sigură, dar cel puțin acest permis de ședere sau de pre-ședere ar trebui să asigure dreptul de a rămâne și a lucra în Marea Britanie atât temporar, cât și permanent. Toți cetățenii moldoveni care lucrează în Marea Britanie au cetățenie română, respectiv statisticile care ar exista, dacă acestea există s-ar referi la cetățenii români per general.”Europa Liberă: Ce se schimbă odată cu Brexitul deja întâmplat, ce se schimbă pentru cetățenii care au mers într-acolo cu cetățenie română și se află acolo, în Marea Britanie?Paula Erizanu: „Există foarte multă incertitudine în legătură cu viitorul apropiat și ce va însemna Brexitul pentru cetățenii europeni din Marea Britanie, dar cert este că acest permis de ședere poate garanta cel puțin dreptul de a sta și de a lucra aici temporar. Incertitudinea vine cumva de la instabilitatea politică și faptul că guvernul Marii Britanii s-a schimbat în ultimii ani mai mult decât e obișnuit în Marea Britanie, pentru că noi în Moldova, mă rog, suntem obișnuiți ca guvernele să cadă după câteva luni. În Marea Britanie asta e mai neobișnuit și tocmai caracterizează cumva perioada asta de tranziție și asigurările pe care le-a dat, de exemplu, Theresa May pentru drepturile cetățenilor europeni nu sunt neapărat parte din aceeași retorică pe care o promovează și Boris Johnson. În același timp, drepturile cetățenilor europeni din Marea Britanie vor fi cumva oglindite în drepturile cetățenilor britanici în Uniunea Europeană, care sunt peste un milion. Respectiv, va exista cumva o motivație de a asigura aceste drepturi, dar în perioada asta de tranziție, cel puțin în următorul an, nu cred că se va schimba foarte mult.”Europa Liberă: Deci, cam un an te aștepți să dureze tranziția?Paula Erizanu: „În sensul că în acest an, cel puțin, drepturile europenilor probabil vor rămâne aceleași care au fost și până acum în Marea Britanie. Deja din 2021 s-ar putea să fie alte rigori birocratice.”Europa Liberă: Și tu cum privești această perspectivă, adică vreau să înțeleg, tu și alții ca tine sunt absolut hotărâți să rămână acolo indiferent de cum vor evolua lucrurile sau decizia depinde de ceva anume?Paula Erizanu: „Mi se pare că lumea de azi este atât de incertă, încât e complicat să spui că vei rămâne undeva permanent.”Europa Liberă: Îți pare rău că s-a întâmplat Brexitul?Paula Erizanu: „Da, bineînțeles, îmi pare rău cumva la nivel politic global că retorica asta anti-imigrație prinde atât de mult la atât de mare parte a populației. În același timp, situația este mai complexă în Marea Britanie, Brexitul n-a fost votat doar din cauza sentimentului anti-imigranți, au fost și rațiuni de ceea ce ține de Uniunea Europeană și controlul acesteia asupra Marii Britanii și asupra politicilor din Marea Britanie, dar în ceea ce reprezintă Brexitul, anume izolaționismul acesta și naționalismul pe care l-a adus în față este un proces regretabil, care se răspândește acum în Occident. E o societate foarte divizată, referendumul a împărțit societatea în două și mi-e foarte greu să vorbesc de tendințe, pentru că eu locuiesc în Londra, care e un oraș foarte cosmopolit și în care vasta majoritate a oamenilor au votat împotriva Brexitului. Asta-i foarte diferit față de restul țării și dacă va exista o recesiune economică s-ar putea să pună electoratul pe gânduri sau să-l determine să voteze un altfel de guvern, dar deocamdată îmi e greu să fac pronosticuri.”Europa Liberă: Urmare a toată povestea asta cu Brexitul, ai putea spune că Londra a devenit mai cum?Sentimentul acesta al anti-migrației i-a afectat pe imigranții din Marea Britanie.Paula Erizanu: „Londra nu s-a schimbat. Londra, ca și orașele cosmopolite din întreaga lume, cumva adună un anumit fel de oameni și are un anumit fel de spirit care-i foarte diferit de restul țării. În același timp au fost anumite momente în care m-am simțit puțin neplăcut chiar cu prieteni apropiați, care încercau să vadă și cealaltă fațetă a argumentului și să zică, de exemplu, că jobul meu pe care îl aveam atunci însemna că nepotul lor, de exemplu, nu avea un job, ceea ce este un raționament fals, pentru că s-a demonstrat în repetate studii că imigrația produce joburi și cumva este simplist și propagandist să zici că imigranții iau joburile localnicilor. În același timp, desigur situația e foarte complicată, dar faptul că sunt în Londra probabil mă face foarte privilegiată. Nu știu exact care este situația moldovenilor care se află în alte orașe, dar știu că, de exemplu, am comunicat cu un cuplu de academicieni, o australiancă și un canadian, care locuiesc în zona rurală și care mi-au zis că imediat după referendum au avut câteva momente din astea în care oameni pe care-i cunoșteau i-au întrebat când își iau bagajele să plece acasă, ceea ce este cel puțin ciudat din cauza istoriei coloniale și a faptului că referendumul acesta n-a avut neapărat o legătură cu imigranții din alte zone la nivel de locație, dar la nivel politic și la nivel de discurs sentimentul acesta al anti-migrației i-a afectat pe imigranții din Marea Britanie, chiar și cei care sunt stabiliți aici de decenii, de 40 de ani, de 50 de ani, deci care au venit mult înaintea moldovenilor.”Europa Liberă: Dacă ai lua-o de la capăt, ai alege Londra sau ai alege totuși o capitală în interiorul Uniunii Europene pentru studii?Paula Erizanu: „Nu, nu regret. În primul rând, cred că e și o chestie care ține de dominarea lingvistică a englezei, dominația globală a englezei și eu când am ales Londra ca loc de studii, am vrut să vin într-un centru cultural, în primul rând, un centru mediatic și exact de asta am parte. Dacă Brexitul va însemna că Londra se va schimba și va deveni cumva mai puțin cosmopolită, atunci... Probabil este prea devreme să vorbim despre regrete, asta pe de o parte și, pe de altă parte, în lumea de astăzi mobilitatea geografică este mult mai mare, poți oricând să te muți, dacă nu ai familie sau dacă nu mai ai un depozit, nu-ți ei casă sau nu mai ai anumite lucruri care te țin neapărat cumva de o locație, limba engleză îți dă oportunitatea de a migra și de a lucra și în alte orașe, dar eu vorbesc dintr-o poziție privilegiată acum, fiindcă eu lucrez în jurnalism, dar în alte domenii de activitate probabil că e mai greu.”Europa Liberă: Dacă se întâmplă o recesiune economică, crezi că asta ar alunga mulți cetățeni europeni acasă sau în alte părți?Paula Erizanu: „Da, normal, adică dacă oamenii își vor pierde locurile de muncă, probabil că asta îi va determina să se mute în altă parte. Dar nu știu, deocamdată probabil e prea devreme să vorbim despre asta. Știu câțiva oameni care au plecat din cauză că lucrau pentru structuri europene și s-au mutat respectiv la Paris sau în alte părți, dar urmează să vedem, de fapt, consecințele, deocamdată este prematur pentru mine, cel puțin, să-mi dau seama exact cum va fi și cum vom fi afectați.”