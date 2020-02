Zinaida Greceanîi a purtat discuții cu președintele Consiliului Concurenței

12:00

Primele zile din această săptămână vor fi determinate de temperaturi ridicate, însă în a doua jumătate a perioadei, iarna va încerca să se impună, mercurul termometrelor coborând până la valori diurne sub zero grade. • Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, luni şi marți, 3-4 februarie, termometrele vor indica, ziua, până la 8-12 grade Celsius, iar noaptea, în funcție de zonă geografică, până la 1-6 grade cu plus. De miercuri, iarna totuși se va resimți, meteorologii prognozând în a dou...