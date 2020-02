Spiritele se încing: Andrei Năstase admite, deschis, că nu o va susţine pe Maia Sandu la prezidențialele din acest an

16:00

De asemenea, Grigore Cobzac a declarat că cei din PAS nu i-au propus să candideze la alegerile parlamentare noi din partea partidului. Dânsul spune că el nu și-a permis să-și propună candidatura, întrucât potrivit lui, era marginalizat de către membrii partidului. În același timp, Cobzac a declarat că i-au venit propuneri și din partea altor formațiuni de a candida la alegerile parlamentare noi.„Ședințele de partid la Hâncești se petreceau cu membrii selectivi. Când Maia Sandu a venit în teritoriu eu și unii membrii ai partidului nu am fost invitați la această ședință. Noi am considerat că pentru noi aceasta este o insultă. Atunci am decis că sub formă de protest vom înainta un candidat independent”, a declarat Grigore Cobzac în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8.