Cel puțin patru persoane din anturajul lui Vlad Plahotniuc ar avea a doua identitate

Potrivit lui, „de această decapturare depinde parcursul țării noastre în următorii ani”. Politicianul consideră că partidele de dreapta nu-și pot permite luxul să piardă Președinția pentru că aceasta nu este doar o instituție simbolică. Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterilor publice „Candidat politic sau apolitic, candidat partinic sau comun pentru viitoarele alegeri, de ce?”, organizate de IPN. „Un președinte combativ care are voință politică și care se sprijină pe niște partide foarte serioase poate să facă multe. De aceea, este foarte important să găsim aceste puncte comune, să lăsăm pe bune aceste necesități de poziționare firești ale fiecărui partid. Cetățenii trebuie să înțeleagă că alegerile prezidențiale nu sunt un concurs în care pur și simplu să participi, ele trebuie câștigate. Noi nu mergem în acest scrutin doar ca să ne arătăm lumii, lumea să ne vadă și să ne măsurăm câte procente avem. Avem nevoie de recâștigarea acestui instrument extrem de important care ne va permite relansarea proiectului nostru european”, a declarat Virgiliu Pâslariuc. De asemenea, deputatul este de părere că în politică nu contează părerea politicienilor despre ei înșiși, ci contează părerea electoratului. Potrivit lui, există instrumente de a măsura pe cine își dorește cetățeanul: un președinte combativ, inteligent, cu caracter, care cu adevărat să reprezinte poporul. „O altă întrebare ține de ce trebuie de făcut pentru a ajunge la acest deziderat. Pornind de la profilul candidatului, trebuie să convenim asupra acelor instrumente și puncte comune, care să se plieze pe interesul național – recâștigarea instituției prezidențiale”, a declarat Virgiliu Pâslariuc. Potrivit lui, persoana care are potențialul să unifice, trebuie să aibă un anumit profil: candidatul trebuie să fie o persoană cunoscută, să aibă anumite merite, să aibă o vizibilitate și să se bucure de încrederea cetățenilor. Și instituția prezidențială are un grad înalt de încredere, reieșind din legitimitatea pe care o are alegerea președintelui de către popor. Politicianul spune că partidele de dreapta, în special cele din blocul ACUM, au actualmente obligația față de electorat să găsească punctele comune și au toate șansele să facă acest lucru, „pentru că noi împărtășim aceleași valori, pro-europene, și acest lucru este foarte important”. „Și eu n-aș face această linie de demarcație artificială între partidele pro-europene și partidele unioniste. Să nu uităm că România este parte a Uniunii Europene. Cei care își doresc integrarea în UE, trebuie să înțeleagă că societatea aceasta trebuie să atingă niște criterii foarte importante, necesare pentru aderare. Noi trebuie să ne ridicăm standardele. Noi nu putem să antagonizăm și să spunem că România este una și Uniunea Europeană este altceva. Și acesta este mesajul nostru principal: noi pornim de la aceleași valori comune: stat de drept, reformarea justiției, economie sustenabilă și integrare europeană într-o formulă sau alta”, a continuat parlamentarul. Virgiliu Pâslariuc a afirmat că nu este adevărat că PAS nu a încercat să discute cu partenerii din blocul ACUM pentru a identifica un candidat comun la alegerile noi din circumscripția Hâncești. „Noi am intrat în aceste alegeri ca o entitate comună, ca un bloc și noi am încercat să discutăm cu partenerii noștri cine va fi această candidatură. Și pentru că în circumscripția nr.38, din întâmplare, PAS era prima opțiune, noi am început discuțiile și noi nu am auzit un răspuns pentru că partenerii cumva s-au eschivat. Problema cu domnul Cobzac a fost aceea că dumnealui din start a refuzat să candideze. Sigur că ar fi fost bine dacă reluam aceeași formulă, dar dumnealui a spus la început că a renunțat la această idee. Atunci noi am făcut aceste măsurători pe intern și am discutat în partid cine va fi această candidatură și am decis să fie o persoană cu profil național pentru că este nevoie, într-adevăr, în Parlamentul Republica Moldova avem nevoie de persoane vocale, specialiști, profesioniști, juriști ca să reprezinte inclusiv această circumscripție. Faptul că partenerii au venit cumva cu altă candidatură, totuși PAS a fost îndreptățit să-și înainteze această candidatură. Noi eram gata să mergem în formula blocului ACUM”, a afirmat politicianul. Dezbaterile „Candidat politic sau apolitic, candidat partinic sau comun pentru viitoarele alegeri, de ce?”, sunt ediția a 124-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, sprijinit de Fundația germană Hanns Seidel.