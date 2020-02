(video) 3, 2, 1… Suntem în direct! Dorina Gherganov și Anna Glușco povestesc cum este procesul de prezentare a știrilor

13:30

China are nevoie urgentă de măști medicale și alte echipamente de protecție, în contextul în care numărul persoanelor infectate cu coronavirus a depășit 17 mii, iar 361 de oameni au murit, a declarat luni o reprezentantă a Ministerului de Externe de la Beijing, potrivit site-ului The Guardian. Articolul China anunță că are nevoie urgentă de măști medicale din cauza coronavirusului apare prima dată în #diez.