Programul “Un doctor pentru tine” a fost reluat

08:30

Trofeele BAFTA, cele mai importante distincţii ale industriei de film britanice, atribuite în fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei Britanice de Artă a Filmului şi Televiziunii (British Academy of Film and Television Arts), au fost decernate duminică seară în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Londra. Importantele distincții din industria cinematografică britanică s-au acordat cu o săptămână înainte de cel mai așteptat eveniment în domeniu - premiile Oscar.