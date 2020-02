Agenții trimiși de Scotland Yard în Canada să-i păzească pe Harry şi Meghan fac acuzaţii la adresa acestora

07:00

Lungmetrajul „1917”, regizat de Sam Mendes, este marele câştigător al galei premiilor Academiei britanice de film, care a avut loc duminică seară la Londra. Drama de război a cineastului englez a primit şapte trofee, inclusiv pentru cel mai bun film, cel mai bun film britanic, regie, imagine şi scenografie. Lungmetrajul, cu Dean-Charles Chapman şi George MacKay în distribuţie, a fost recompensat anul acesta, între altele, cu Globul de Aur pentru cel mai bun film-dramă şi pentru cea mai bună regie şi a primit zece nominalizări la Oscar. Acţiunea filmului are loc în timpul Primului Război Mondial, când doi soldaţi britanici primesc misiunea de a transmite un mesaj în teritoriul inamic şi ar putea salva astfel vieţile a 1.600 de militari. Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt şi Laura Dern s-au impus la interpretare. „For Sama” a fost desemnat cel mai bun documentar, iar „Parasite” a primit trofee pentru scenariu original şi film în limbă străină. Cea de-a 73-a gală a British Academy of Film and Television Arts a avut loc, pentru al patrulea an consecutiv, la Royal Albert Hall şi a fost prezentată de actorul şi realizatorul de televiziune Graham Norton. Academia a introdus anul acesta un premiu pentru „Casting” (distribuţie, n.r.). În plus, categoria „muzică originală" de la gala filmului a fost redenumită „coloană sonoră originală". În total, BAFTA acordă trofee la 24 de categorii, cărora li se adaugă trofeul BAFTA Rising Star (câştigător votat de public). Anul acesta, premiul a mers la Micheal Ward, pentru rolul din „Blue Story”. Cele mai multe selecţii, 11, au revenit filmului „Joker”, urmat de „The Irishman” şi „Once Upon a Time... in Hollywood”, cu câte 10. Drama de război „1917”, regizată de Sam Mendes şi premiată recent cu două Globuri de Aur şi cu marele premiu al Sindicatului producătorilor americani, a primit 9 nominalizări, iar „Jojo Rabbit” al lui Taika Waititi, 6. „Little Women”, „Marriage Story” şi „The Two Popes” au primit câte cinci nominalizări. Academia britanică de film a fost criticată din cauza lipsei diversităţii în rândul nominalizaţilor şi a cerut industriei să se schimbe într-un ritm mai alert. Niciun actor de culoare nu a fost selectat în categoriile pentru interpretare, iar în ceea ce priveşte regia, aici au fost aleşi doar bărbaţi. Nominalizările au fost alese în urma votului celor 6.700 de membri ai Academiei. Pentru titlul de cel mai bun film au fost selectate „1917”, de Sam Mendes, „Joker”, de Todd Phillips, „Once Upon a Time... in Hollywood”, de Quentin Tarantino, „The Irishman”, de Martin Scorsese, şi „Parasite”, de Bong Joon Ho. La categoria „cel mai bun regizor” nominalizaţii au fost Sam Mendes, pentru „1917”, Quentin Tarantino, pentru „Once Upon a Time... in Hollywood”, Todd Phillips, pentru „Joker”, Martin Scorsese, pentru „The Irishman”, şi Bong Joon Ho, pentru „Parasite”. Actorul, regizorul şi producătorul englez Andy Serkis, fondator al studiourilor The Imaginarium, a fost recompensat cu trofeul onorific BAFTA pentru contribuţia la cinematografie. Olivia Colman, Gillian Anderson, Al Pacino, Charlize Theron, Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson şi Adam Driver s-au numărat printre starurile prezente la gala la care invitaţi de onoare au fost ducele şi ducesa de Cambridge. Prinţul William este preşedintele BAFTA. Lista completă a câştigătorilor BAFTA 2020: Cel mai bun film - „1917” (Pippa Harris, Callum McDougall, Sam Mendes, Jayne-Ann Tenggren) Regie - Sam Mendes, pentru „1917” Actor în rol principal - Joaquin Phoenix, pentru „Joker” Actriţă în rol principal - Renée Zellweger, pentru „Judy” Actor în rol secundar - Brad Pitt, pentru „Once Upon a Time... in Hollywood” Actriţă în rol secundar - Laura Dern, pentru „Marriage Story” Scenariu adaptat - Taika Waititi, pentru „Jojo Rabbit” Scenariu original - Han Jin Won şi Bong Joon Ho, pentru „Parasite” Film într-o limbă străină - „Parasite” (Coreea de Sud), de Bong Joon-ho Cel mai bun film britanic - „1917”, regizat de Sam Mendes Distribuţie - Shayna Markowitz, pentru „Joker” Cel mai bun debut al unui scenarist, regizor sau producător britanic - „Bait”, Mark Jenkin (scenarist, regizor), Kate Byers, Linn Waite (producători) Documentar - „For Sama”, de Waad al-Kateab şi Edward Watts Lungmetraj de animaţie - „Klaus”, realizat de Sergio Pablos şi Jinko Gotoh Coloană sonoră originală - Hildur Guđnadóttir pentru „Joker” Imagine - „1917” (Roger Deakins) Montaj - „Ford v Ferrari” (Andrew Buckland, Michael McCusker) Sunet - „1917” (Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson) Scenografie - „1917” (Dennis Gassner, Lee Sandales) Efecte vizuale speciale - „1917” (Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy) Costume - „Little Women” (Jacqueline Durran) Machiaj şi coafură - „Bombshell” (Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan) Scurtmetraj de animaţie britanic - „Grandad Was a Romantic”, de Maryam Mohajer Scurtmetraj de ficţiune britanic - „Learning to Skateboard in a Warzone (if you’re a girl)”, de Carol Dysinger şi Elena Andreicheva