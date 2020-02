Conservele de ton sunt periculoase pentru sănătate: Centrul pentru Protecția Consumatorilor vine cu recomandări

00:50

Graţie sprijinului financiar acordat de Consiliul Judeţean Vaslui, au fost finalizate lucrările de reparaţie la maternitatea din Anenii Noi. „Consiliul judeţean Vaslui a alocat circa 100 de mii de euro pentru reparaţia secţiei maternitate" – se menţionează într-un comunicat al Consiliului raional Anenii Noi, scrie Provincial. O delegaţie a Consiliului judeţean Vaslui, împreună cu şefa Direcţiei Dezvoltare