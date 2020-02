Companiile încep să resimtă impactul epidemiei provocate de noul coronavirus din China

16:01

Luna este in Taur si este vreme de actiune. Avem o noua luna calendaristica deci e timpul pentru o noua abordare. E vremea deciziilor ! A sosit momentul sa fim sinceri cu promisiunile facute si sa facem pasii necesari pentru a ne consolida terenul.Decizii, decizii… Luna in Taur are revelatii in buzunar pentru noi, are informatii care ne arata limpede precum cristalul ce avem de facut. Saptamana trecuta, Luna Noua a fost in cuadratura cu Uranus care ne impinge la abordari diferite, la scuturari de energii si de obiceiuri, la a iesi in afara zonei de rutina.Unde ai nevoie sa schimbi vechi moduri de abordare ? Este timpul sa te imprietenesti cu o noua atitudine de a accepta schimbarile ca parte din evolutie si de a te desprinde de orice rezistenta pe care o opui. Este timpul pentru unele hotarari nou noute.Luna se armonizeaza cu Nodurile Lunare si ne putem astepta la o mana de ajutor. Oamenii, evenimentele si circumstantele sunt aici ca sa ne arate cel mai bun mod de a avansa.