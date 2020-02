Franţa va trimite încă 600 de militari împotriva jihadiştilor în Sahel

19:00

Acestora li se vor alătura Charlize Theron, Al Pacino, Adam Driver, Joaquin Phoenix şi Scarlett Johansson într-o ceremonie care se anunţă plină de strălucire. Brad Pitt este nominalizat în categoria ''cel mai bun actor în rol secundar'' pentru interpretarea cascadorului Cliff Booth din pelicula ''Once Upon a Time... in Hollywood'', alături de Pacino, pentru rolul din ''The Irishman'', Anthony Hopkins, pentru rolul din ''The Two Popes'', Tom Hanks, pentru ''A Beautiful Day in the Neighbourhood' şi Joe Pesci, pentru ''The Irishman''. Margot Robbie are două nominalizări în categoria ''cea mai bună actriţă în rol secundar'', atât pentru rolul din ''Bombshell'', cât şi pentru cel din ''Once Upon a Time... in Hollywood'', pe lista nominalizaţilor aflându-se şi Johansson, pentru interpretarea din ''Jojo Rabbit'', Laura Dern, pentru ''Marriage Story'', şi Florence Pugh, pentru rolul din ''Little Women''. Saoirse Ronan este nominalizată la categoria ''cea mai bună actriţă în rol principal'' pentru pelicula ''Little Women'', contracandidatele sale în aceeaşi categoriile fiind Theron, nominalizată pentru ''Bombshell'', Renee Zellweger, pentru ''Judy'', Jessie Buckley pentru ''Wild Rose'' şi Johansson, cu ''Marriage Story''. Adam Driver şi Joaquin Phoenix concurează în categoria ''cel mai bun actor în rol principal'', alături de Taron Egerton, pentru interpretarea din ''Rocketman'', Jonathan Pryce, pentru ''The Two Popes'', şi Leonardo DiCaprio, cu ''Once Upon a Time... in Hollywood''. Printre personalităţile care vor păşi pe covorul roşu în calitate de prezentatori şi invitaţi se numără Daniel Kaluuya, John Boyega, Ian McKellen, Hugh Grant şi Olivia Colman. Potrivit anunţului organizatorilor, preşedinta Lucasfilm, Kathleen Kennedy, va fi recompensată cu Bafta Fellowship în cadrul galei de duminică seară, iar Andy Serkis, pionier în domeniul captării performanţei, va fi recompensat cu distincţia Outstanding British Contribution to Cinema. Ceremonia va fi prezentată de Graham Norton şi se va desfăşura la Royal Albert Hall din Londra.