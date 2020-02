Banca Centrală a Chinei injectează bani în economie pentru lupta cu coronavirusul ucigaș

16:01

Jurnal săptămânal la Europa Liberă cu Constantin Tampiza.Constantin Tampiza, născut la 21 decembrie 1947, s. Costangalia, raionul Cantemir. A absolvit școala-internat din orașul Cahul; A făcut studii la Institutul politehnic din Chișinău , a absolvit cu mențiune facultatea inginer- economie. Specialitatea: inginer- economist; 1970-76 inginer -economist, șef de secție la uzina Mezon, 1976-78 director general adjunct la uzina de tractoare, din Chișinău; 7 ani a fost vicepreședinte( viceprimar) pe probleme economice al Sovietului orășenesc de deputați. A fost șeful secției social- economice la CC al PC al Moldovei. 1990-1993 vice prim- Ministru, Ministru economiei, ministru de economie și finanțe,1993- 1995. Profesor la Academia de studii economice. 1992-2001 activează ca președinte al Federației de fotbal și în structuri private; 2001-2013 director-executiv, director general Lukoil Romania, reprezentant al președintelui V. Alecperov pe probleme strategice în România. Pensionar, asociat la un proiect investițional în satul Negureni, Telenești. Un copil, două nepoțele.LuniM-am trezit mai devreme, în pofida faptului că meciul Valladolid - Real Madrid (0-1) s-a terminat după miezul nopții. La ora 3:00, am fost nevoit să cedez insistenței ceasornicului și am conectat televizorul. Tenis. La Australian Open, Simona Halep, demonstrând un joc solid, a învins-o în două seturi (6-4,6-4) pe Elise Mertens (Belgia). Revenirea în echipă a antrenorului Darren Cahill s-a simțit, Simona a performat și mintal. În sferturile de finală o așteaptă altă provocare – Anett Kontraveit (Estonia). Dacă va uita ultimul lor meci de la Roma, pierdut (cu 6-2, 6-4) de româncă, va câștiga și va fi mai aproape de Olimp.Semnificația majoră pentru mine astăzi e nepoțica cea mare care împlinește 23 de ani. La Universitatea din Bristol a ales o specialitate foarte oportună într-o societate zbuciumată – psihologia socială. Deja avem nevoie și de așa specialiști. Mi-am mai adus aminte de dedicația ei la un jubileu de-al meu: „Soarta a decis să-mi fii și tătuc, și bunic și sentimentul de recunoștință și dragoste îl voi purta în inimă toată viața. Sunt conștientă că nu am posibilitatea să-ți răspund cu aceeași monedă, dar te voi bucura cu reușitele mele, cu destinul tău pe care-l voi urma”.- La mulți ani, scumpa mea nepoțică, Iulia!!! Îți mărturisesc că ești mândria noastră cu toate calitățile pe care le ai. Nici nu-mi vine să cred că din pruncul cela zburdalnic te-ai transformat într-o domnișoară înțeleaptă, sensibilă, frumoasă și gingașă. Mă bucur mult de succesele tale în studii. Grija o simt și în apelul permanent de la mii de mile cu o întrebare simplă, dar… „Cum te simți, ești sănătos?”. Desigur nu pot uita și grija ta de la șase anișori: „L-ai felicitat pe al tău Lucinschi?”.Astăzi, al doilea președinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi împlinește vârsta de 80 de ani. Sunt convins că mesajele trimise de cei ce-l știu și îl cunosc reflectă și rolul acestei personalități în istoria nouă a acestei țări. L-am sunat, i-am urat sănătate. Merită multe, dar și cu un simț de regret. Despre aceasta mai târziu.La ora 9:00 am hotărât să mai răsfoiesc analizele mele economice, mă așteaptă vechea cunoștință în jurnalistică la „Europa Liberă”, Valentina Ursu. Întrebări provocatoare, pline de controverse și suferințe. Te pocnește din plin. Valentina parcurge mii de kilometri prin țară, se întâlnește și asculta oamenii și în studio vrea răspunsuri la multe întrebări, vrea soluții, viziuni. Prin emisiunile sale, ea transmite societății, cetățenilor niște mesaje de speranță, de credință.De la emisiune am venit cu un regret. A fost o emisiune pe problemele social-economice cu multe, multe întrebări. Am depus un efort să răspund la toate, dar am fost limitat în timp. Iar răspunsul trebuie să se bazeze pe argumente convingătoare…Am o pasiune. Îmi plac cifrele, statistica, tabelele pline de informații. Le așez pe orizontală, verticală, diagonală. Le studiez și primesc răspunsuri la ceea ce prezintă interes. Unii prieteni mă ironizează: „Vine Constantin cu fezabilitatea sa”.După ce am plecat de la Guvern, am câștigat bani elaborând multe studii de fezabilitate, am acordat servicii remunerate și la multe misiuni internaționale.Apogeul performanței - studiul de fezabilitate „Proiectul Lukoil România”. Vă imaginați…. după trei luni de muncă în România, unde „Lukoil” procurase cea mai veche rafinărie „Petrotel”, se inițiase propunerea de renunțare la proiect cu pierderile respective, fiind socotit falimentar. Două luni de muncă și un studiu desfășurat pe 150 de pagini, cu niște soluții fezabile ne-au oferit posibilitatea să fim ascultați la Consiliul de administrare a companiei. Argumentele noastre: desfășurarea unei rețele de 300 de benzinării pe o piață imensă, plus altele pe piețele din vecinătate – soluție ce asigura recuperarea investițiilor necesare pentru dezvoltarea proiectului. Votul final - 3 membri pro și 8 împotrivă. A mai stropit benzină în rug și renumita companie internațională de consultanță în energetică „Purvin & Gertz”. Nu susțineau proiectul. La ședința din aprilie 2002, eu deja mă gândeam la reîntoarcerea în Moldova, după doar șase luni de activitate în Țară.A salvat situația președintele companiei „Lukoil” Vaghit Alekperov. A acceptat argumentele noastre, insistența și și-a asumat responsabilitatea personală în realizarea proiectului investițional.Am în față un raport, „Indicatorii de dezvoltare a proiectului Lukoil Romania în anii 2001- 2010”.1. Desfășurarea rețelei de stații: 2002 - 8 stații, 2003 - 189 de stații… 2006 – 295 de stații.Profitabilitatea proiectului: până în 2003 - numai pierderi, 2004 - profit 11,1 mln.$, 2005 - 44,7 mln.$, 2006 - 70,9 mln.$, 2007 – 79,1 mln.$. Nici un proiect internațional de distribuție nu avea așa rezultate. Conducerea companiei ne-a răsplătit cu niște bonusuri considerabile, în plus la începutul anului 2005 Nicolae Ciornîi e invitat la Moscova și devine vicepreședinte, eu - conducător al proiectului din România. Adrenalina o simțeam când întâlneam la „Lukoil Moscova” oponenții. Mulți încercau să-și asume succesul proiectului, dar adevărații învingători au fost toți cei care au crezut, au elaborate și au realizat acest studiu de fezabilitate. Pot să vă mărturisesc că pe unii oponenți îi priveam de sus, cu un oarecare dispreț, cu un pic de egoism. Dar proiectul m-a și consumat prin încercări grele.Mă adresez colegilor mei economiști: „Nu renunțați în viață la farmecul cifrelor, analizelor economice. Te ajută să-ți asumi responsabilitatea, te protejează de decizii greșite, îți asigură și eficiențe economice și îți dezvoltă capacitatea de a fi inventiv și până la urmă de a fi o personalitate. Succese”!Cât privește emisiunea, am simțit necesitatea să extrag din calculator și să fac publice niște analize ce vor răspunde și vor întări concluziile mele din emisiune. Urmăriți pagina mea personală pe Facebook.MarțiDeja a doua săptămâna dorm mai puțin. Practic tenisul ca amator de peste 45 de ani, dar acum am un repaus medical legat de o intervenție chirurgicală de schimbare a cristalinelor, după o miopie acută. În schimb, primesc adrenalină urmărind meciurile de la Australian Open. Astăzi, fenomenalul Roger Federer s-a impus în 5 seturi în meciul cu Tennys Sandgren, salvând 7 mingi de meci. Aștept cu nerăbdare a 50-a confruntare în semifinale cu Novak Djocovici. La 02:00 am să retrăiesc pentru Simona Halep.Sunt agricultor și sufăr.De la ediția „sport” trec la o temă destul de vulnerabilă. După emisiunea de la „Europa Liberă”, am primit mai multe solicitări: să explic și să aduc la cunoștință organelor de administrare și control fenomenul existenței unor indicatori ai înțelegerii de cartel ce poate fi penalizat și va impune un comportament pur economic în stabilirea preturilor. Mă pronunț mai jos.Sunt agricultor și sufăr.Ca să vă convingeți că există probleme pe piața carburanților în Moldova, am să încep cu o explicație ce vă va oferi posibilitatea să înțelegeți mai ușor fenomenul.Cum se stabilesc prețurile? Este un mecanism anume: cotațiile internaționale. Pentru noi un așa indicator sunt cotațiile cu care se vând produsele în Marea Mediterană (Fob-med). Astăzi o tonă de benzină AI-95 se comercializează la preț de 502 € și de motorină 10 ppm (indicator al conținutului de sulf) -470 €. Fără taxe.O rafinărie din România acolo poate vinde numai cu așa preț. Dar ca să ajungă la destinație de la „Petrobrazi Petrom” sau „Petrotel Lukoil” se suportă niște cheltuieli suplimentare: transport Ploesti-Oil Terminal Constanta - Marea Mediterană. Din aceste considerente, e mai convenabil să comercializezi produsele pe piețele autohtone, apropiate, eviți costuri suplimentare de 25-30€ la tonă; pentru „Rompetrol” ca rafinărie plasată pe litoral, costurile suplimentare nu depășesc 10-12 €. Concluzie: exportul nu e convenabil. Din aceste considerente, petroliștii dezvoltă rețeaua de benzinării.Ce se întâmplă pe piețele noastre?Le propun un exercițiu guvernanților. Prețurile la motorină la stațiile „Petrom” astăzi sunt de 16,95 lei/litru sau 0,874 euro. Scădem taxa pe valoarea adăugata (20%), acciza, trecem de la m3 în tone, folosind indicatorul de densitate la motorina-0,844 și obținem rezultatul. În Moldova, la pompă o tonă de motorină fără impozitele indirecte se vinde cu 740 de euro. Adaosul comercial brut față de prețurile din Mediterană este de 59%. Toți petroliștii și prim-ministrul ne explică: cotațiile internaționale. Nu e chiar așa.Înțeleg cheltuieli de transport, salarii, amortizări stații. Dar să ne uităm cu ce preț vând direct rafinăriile „Petrom”, „Rompetrol” și „Lukoil” sucursalelor din Moldova - nu mai mic de Fob med+30, în cazul nostru cu 470+30=500 euro. De ce în facturile emise de rafinării avem o diferență față de alternativa de export în defavoarea noastră de 65€? Nu prea miroase a cotații internaționale. Consumatorilor din Moldova li se dictează așa preț de la rafinării. Poate moldovenii sunt mai bogați? Benzinarii particulari plătesc și mai scump. Stilul comportamentului în Moldova e caracteristic pentru toate multinaționalele „Petrom-OMV”, „Rompetrol” și „Lukoil”. Nu miroase a înțelegere tacită de... cartel pe piață???Și încă un moment. Statul pentru a ajuta agricultorii cu mult timp în urma a stabilit un nivel redus de acciză la motorină. Astăzi, în Moldova, ea echivalează cu 120€ la tonă. În România el e de 405€, aproape de trei ori și jumate mai mare!!! Ca-ra-ul!!! Eu, ca agricultor, nu simt acest ajutor. E ajutor pentru companiile petroliere. Demonstrez cu cifre: prețul la pompă la motorină fără taxe în România e mai mic cu aproape un leu moldovenesc. Și acum o întrebare pentru guvernanți: Cum poate agricultura noastră să fie competitivă cu așa politici?Urmăream zilele acestea raportul fostului meu sef Vaghit Alekperov în fața lui Vladimir Putin cu privire la proiectele sociale. Responsabilitatea socială e un criteriu al activității companiei „Lukoil” în Rusia. Dar încearcă să te comporți altfel!!! La noi... se poate.Le-am oferit un segment de piață. Unde-i comportamentul adecvat? Unde-s relațiile armonioase între vânzător și cumpărător pe piața civilizată bazată pe criterii comune de interes economic? Nu vreau exploatarea agricultorului, țăranului de la sat!!! Nu mai întrebați de ce pleacă lumea din țara asta prost făcută!!!P.S. Mai am niște analize legate de cheltuieli la petroliști, de densitate și impozite. Le voi comunica mai târziu.MiercuriAstăzi m-am deplasat la Negureni, raionul Telenești. Cu trei parteneri și prieteni realizăm un proiect agricol. După ce m-am plimblat prin livezi, pe alte terenuri agricole, am simțit necesitatea să mă adresez unui specialist medical – neuroterapeut. Precipitații atmosferice față de anii precedenți la nivel de 10-20%, temperaturi ridicate nemaiîntâlnite în luna ianuarie mi-au creat o stare de alertă, de psihoză. Nu m-a cruțat nici arendașul iazului de la Chițcani, Gicu, nivelul apei în iaz a scăzut mai mult de un metru. Pânza freatică cedează și nu ne promite un an bun. Mi-am adus aminte de niște vorbe ale unui prieten: „Te apuci de agricultură în Moldova, condoleanțele mele”. Și totuși, adrenalina...Mă miră liniștea, lipsa de atitudine din partea guvernanților. Nici o alertă, nici o măsură propusă. În schimb – expoziție-raport cu realizări și proiecte ce ne asigură un somn liniștit. Stați, domnilor, dar ce facem fără precipitații? De ce din an în an ne confruntăm cu aceste riscuri și nu întreprindem măsuri urgente? Mă deranjează indiferența, absența de apreciere a consecințelor. Doi prieteni, câinii Rex și neamțul Graf, după două cercuri în jurul bazinului de acumulare a apei pentru irigare pe o suprafață de 10 ha m-au liniștit. În semn de recunoștință, o porție suplimentară de oase cu carne.JoiAstăzi se împlinesc 40 de zile de la plecarea în eternitate a Georgetei Snegur, soția primului președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. Este bine cunoscut faptul că Biserica Ortodoxă marchează în chip deosebit această zi.În clipe de adâncă tristețe e imposibil să găsești cuvinte ce pot îndepărta suferințele familiei și prietenilor.Port o profundă recunoștință pentru faptul că am avut deosebita onoare și am fost acceptat să fiu alături de această familie frumoasă. Practic, săptămânal pășeam pragul locuinței în care dna Georgeta mă întâlnea cu un zâmbet deschis pe față, plin de omenie și dragoste de oameni. Nu accepta expresia „prima doamnă”, în pofida faptului că a fost prima între primele doamne.Foarte modestă în comportament, atentă în discuții, lucidă și deschisă în relații, ea și-a asigurat dragostea, recunoștința, stima și respectul din partea tuturor. Și-a asumat o povara destul de grea, să fie alături de soț și în momente de glorie, și în momente de cumpănă și de suferință. Cu o dragoste și căldură deosebită i-a călăuzit în viață pe copii, Vitalie și Natalia, pe nepotul Mircică.În aceste clipe de adâncă tristețe e imposibil să găsești cuvinte ce pot îndepărta suferințele familiei și prietenilor. Suntem alături de ei în rugăciuni. Și gânduri.Cele mai frumoase amintiri petrecute alături de dna Georgeta Snegur ne vor ajuta să depășim aceste momente de tristețe.La ora 10:00 m-am îndreptat spre mormântul din Cimitirul Central din strada Armenească. M-a impresionat împodobirea locului de eternitate, s-a străduit vladîca Petru. Cu ajutorul lui, dna Georgeta a fost mai aproape de Mântuitor, s-a rugat pentru binele și sănătatea apropiaților, s-a pocăit în ferma speranță de iertare a păcatelor.După Sf. Liturghie, panahidă și rugăciune la mormânt s-au împărțit la niște săraci și nevoiași pomeni… Am simțit un sentiment aparte… La masa de pomenire au fost pronunțate cuvinte frumoase în amintirea decedatei. Ne-a rămas porunca ei: să ne rugăm ca Domnul să-i ierte păcatele și s-o așeze în grădina celor drepți. Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească în pace.Am depus flori și la mormântul lui Ștefan Petrache. Ne-a legat o prietenie de aproape 50 de ani. Mi-am adus aminte de prima noastră întâlnire. La mijlocul anilor 60, student fiind, eram la practică la Uzina de tractoare din Harkov. O explozie a zguduit acest oraș ucrainean. Pe scena Teatrului de Vară evolua formația „Noroc” cu un suflu nou în estrada sovietică. Nu puteam să nu-mi exprim mândria față de pământeni. Ca să ajung pe scena înconjurată de vreo 10-12 mii de spectatori și de miliție am recurs la un truc. Un buchet mare de flori însoțit de exclamații în limba natală au fost un argument convingător.A doua întâlnire cu Ștefan a fost mai banală. Prin îndrumarea lui nea Nicolae, un invalid de război și cel mai bun prieten al tatălui meu din Baimaclia, am fost „pedepsit” să fac studii la Școala muzicală din Cahul, la specialitatea „garmoska rusească” – baian. Dar încă ceva… Nea Nicolae era… tăticul lui Alexandru și Anatol Cazacu, membri ai formației „Noroc”. După trei ani de studii muzicale, am renunțat. Nu agream nici teoria muzicii, nici solfegio, dar mai ales greutatea... baianului. Aveam 47 kg și 1,47 m înălțime și trebuia trei zile pe săptămână să-l car de la marginea orașului la Școala-internat în centru orașului. O execuție cumplită răsplătită mai târziu. Având bagajul muzical, plus voce am fost membru al unei formațiuni vocal-instrumentale. La nunți câștigam mult… Datorită lui Ștefan, unui electronist perfect, am fost posesorul unui amplificator de excepție. Vă imaginați un solit cu științe tehnice de excepție? Apropo, prima cunoștință a lui Mihai Dolgan cu Ștefan a fost tot pe acest făgaș.Ștefan a fost un perfecționist, un enciclopedist în multe domenii. Mulți îl caracterizează ca o persoană vulcanică, explozivă, colerică. Nu a fost lipsit de aceste caracteristici, dar concomitent a fost și o persoană lirică, melancolică, cu un farmec specific în propagarea culturii muzicale. Capacitățile vocale unice îmbinate cu o percepție personală în exprimare l-au adus pe Olimp. Pe el nu-l poate reinterpreta nimeni. Ca om era devotat prieteniei, o putea exprima, nu accepta falsuri, trădări în relații… Era și insistent… Într-o zi mă sună și-mi comunică neașteptat: „Sâmbătă vin la tine să-ți închin colacii, vreau să fiți părinții de călăuză ai copiilor noștri!” Nu eram rude, eram prieteni. Am cununat-o pe fiica Fănița cu Petrică și ne-am înrudit. Pot spune multe.Nu e zi să nu-i ascult vocea, am să-I port în inimă și în suflet cât voi trăi.VineriSunt conștient de faptul că preferințele electorale, simpatiile sau neacceptarea unei viziuni sau opțiuni pot determina o despărțire de unii amici. Nu accept așa atitudine. Invers, stimez fiecare oponent pentru poziție și atitudine. Rețelele de socializare ne oferă posibilitatea să analizăm deferite aspecte ale activității social-politice. Nu accept metodele murdare de falsuri sau „compromate” în defavoarea luptei susținute pe concepte, programe, soluții. Am o concluzie recentă. Multe partide politice au inventat o specialitate bine remunerată ce, în opinia lor, poate asigura succesul – chilerul politic, trubadurul politic.Dimineață am fost șocat. Nu se poate. Răsfoind Ziare.com, am dat peste o publicație a jurnalistei Magda Grădinaru care a realizat un interviu cu Dorin Dobrica sub titlul „Moldovenii sunt pesediști incurabili: De ce e falsă afirmația și ce au aflat politicienii, la Iași”. Am citit cu atenție articolul, am deschis calculatorul unde aveam pregătit un material. Mi s-a creat impresia că eu l-am plagiat de la ei.Multe concluzii din articolul meu, adevăruri teribile ce mă frământă le-am găsit la Dorin Dobrica. M-am bucurat enorm. Realitățile acestea mă frământă nu numai pe mine, ci întreaga societate. Să trecem la publicație.Am simțit o îngrijorare a autorului față de dezvoltarea proiectului de Țară, a județelor de la Milcov la est, a Moldovei românești ce creează niște stimulente pentru integrarea țării. S-a exprimat un protest fata de promisiunile nerealizate. În interviul meu de la „Europa Liberă” am anticipat protestul față de proiectul „Autostrada Unirii”. 