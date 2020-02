Coronavirus: Rusia le impune vize turiştilor chinezi

20:50

Structurile granulare sunt de dimensiuni aproximative ca cele ale statului american Texas. Ele transportă mase de gaz fierbinte sau plasmă, potrivit sursei citate. Centrele luminoase marchează locul unde nivelul materialului solar crește, iar benzile întunecate din jur reprezintă locul unde plasma se răcește și "se scufundă". See the Sun like never before! @NSF’s Inouye Solar Telescope produces first detailed images of the sun’s surface. https://t.co/c3SPB6gg8w #SolarVision2020 • : @NatSolarOb...