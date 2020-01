video | Moldova rămâne în topul țărilor cu cele mai multe condamnări la CEDO, chiar dacă numărul adresărilor a scăzut anul trecut

13:40

Jurnaliștii de la Euronews au abordat problema limbii moldovenești după pe unul dintre panourile de pe cabina de traducere de la APCE a fost afișată inscripția „moldovan". Jurnaliștii străini menționează că șase membri ai Academiei Române le-au solicitat autorităților din Moldova să păstreze noțiunile oficiale și corecte de „limbă română" și „istorie a românilor". Sursa … Articolul Problema limbii „moldovenești", abordată într-un articol Euronews după discursul lui Dodon la APCE. „You say mulțumesc, they say mulțumesc"