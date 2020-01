Ion Chicu a avut o întâlnire cu premierul rus Mihail Mișustin

14:40

Șeful statului, Igor Dodon, are cele mai mari șanse să câștige alegerile prezidențiale din acest an. De această părere sunt 75% din experților chestionați de Compania iData. Potrivit studiului prezentat astăzi de către directorul companiei, Mihai Bologan, în cazul în care în turul doi ar ieși Igor Dodon și Maia Sandu, șansele pentru victoria candidatului