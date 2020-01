Vizită inopinată la Aeroportul Internațional Chișinău făcută de Pavel Voicu

16:30

În discursul său, premierul moldovean a subliniat că țara noastră oferă condiții avantajoase companiilor locale dar și celor străine, care activează în domeniul IT. „Pe platforma „Moldova IT Park” de la Chișinău, astăzi activează peste 500 de companii. Dintre acestea, 133 sun companii IT cu capital străin. Rezidenții beneficiază de facilități fiscale sub forma unei taxe unice de 7% din vânzări. Moldova IT Park a reușit să obțină recunoaștere internațională, fiind considerat drept unul din cele mai eficiente instrumente de dezvoltare a sectorului IT din lume”, a precizat premierul moldovean.Condițiile atractive, oferite de stat, au dat un impuls serios industriei IT din țara noastră a adăugat Ion Chicu. „Exportul de produse și servicii IT a depășit domeniile tradiționale de export în țara noastră, precum vinificația și industria textilă, chiar dacă și aceste domenii au înregistrat creșteri,” a subliniat Ion Chicu.