Sondaj: Cine este favoritul la Hâncești

14:30

Grigore Cobzac ar fi decis să candideze la Hâncești „la supărare” și mai are timp să se retragă. O spune liderul PAS, Maia Sandu, care, într-o emisiune televizată de la Pro TV, a explicat că Grigore Cobzac a refuzat inițial să candideze, invocând motive personale. Potrivit ei, au existat și anumite „animozități” la nivel local, „un conflict între președintele Organizației Hâncești și Cobzac”. „Pe 20 ianuarie, eu am revenit la domnul Cobzac, pentru că am auzit că ar putea să candideze. Am revenit...