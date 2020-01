ISF organizeaza, joi, Conferinta Quo Vadis - Piata de Asigurari in 2020

14:45

Tehnologia accelereaza dezvoltarea asigurarilor pe pietele emergente, care sunt setate sa sustina, la nivel global, cresterea economica si a industriei de asigurari pentru urmatorii ani. Prin urmare, asiguratorii din pietele emergente ard etape in comparatie cu cei din pietele avansate, mai ales atunci cand vine vorba de anumite inovatii tehnologice, arata cel mai recent raport Swiss Re, "Data-driven insurance: ready for the next frontier?"