„Războiul Anei” în dezbatere publică

10:20

Președintele Igor Dodon a spus, miercuri, la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei că Moldova ar fi divizată în mod fals în curente geopolitice. „Pentru mine, amenințarea reală la adresa securității statului este nu geopolitica, ci corupția”, a afirmat Dodon. „Reformele trebuie să continue”, a mai spus Dodon, precizând că prioritățile actualei guvernări de la Chișinău sunt reforma justiției și lupta împotriva corupției. Juristul şi activistul civic Ştefan Gligor crede însă că tocmai șeful statului se face vinovat de tolerarea corupției.Ștefan Gligor: „Dl Dodon are dreptate. În același timp, a uitat să povestească Consiliului Europei care a fost rolul dlui în istoria corupției Republicii Moldova și ce a făcut el într-o carieră de peste 10 ani în politica Republicii Moldova pentru a preveni corupția și a opri corupția în Republica Moldova. Or, acesta a fost partenerul fidel al celui mai corupt om din istoria politică, social-economică a Republicii Moldova care a stors țara de bani, dl Plahotniuc, împreună cu toate rudele sale și asociații săi, și apropiații săi care astăzi sunt colegii și partenerii de coaliție ai dlui Dodon și niciunul dintre ei nu a fost atras la răspundere penală pentru crimele care s-au făcut în ultimul deceniu.Acest om încalcă în fiecare săptămână Constituția și doar pentru asta ar trebui demis... Și de asta dl Dodon, când vorbește de corupție, ar fi bine să vorbească despre rolul lui și al fracțiunii sale în Parlamentul Republicii Moldova, fracțiune pe care neoficial o controlează, fracțiunea Partidului Socialiștilor, care astăzi este la guvernare împreună cu uzurpatorii puterii din Republica Moldova, o bună parte din fracțiunea Partidului Democrat, cu care a dat jos Guvernul Sandu, susținut de Uniunea Europeană, Statele Unite și comunitatea internațională, și a învestit un guvern pe care nu-l susține aproape nimeni, vreo două-trei state.”Europa Liberă: Dar el tot în fața deputaților Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a spus că actualmente depune eforturi ca să promoveze reforma în justiție, a vorbit despre intențiile procurorului general-șef, care chiar ar vrea să stârpească acest flagel.Ștefan Gligor: „Acest om încalcă în fiecare săptămână Constituția și doar pentru asta ar trebui demis. D-lui nu are voie să vorbească despre activitatea procurorului general, pentru că procuratura ca instituție este parte din puterea judecătorească și este autonomă și independentă în cadrul puterii judecătorești și nu are nicio atribuție dl Dodon în nicio postură de-a sa – oficială sau neoficială – cu această instituție, cel puțin, nu ar trebuii să aibă.”Europa Liberă: Cine la modul serios poate și trebuie să lupte împotriva corupției astăzi în Republica Moldova, țara fiind într-un top al statelor cu grad avansat de corupție?Ștefan Gligor: „Cetățenii Republicii Moldova, ei sunt singurii cărora eu le dau credibilitate și în care eu am încredere în a lupta cu corupția. Nicio instituție a statului nu are gradul de integritate și pregătirea profesională necesară pentru acest lucru.”Europa Liberă: La modul practic, cum ar putea cetățeanul să lupte împotriva acestui flagel?Ștefan Gligor: „La modul practic, cetățeanul va ajunge în alegeri parlamentare și cetățeanul trebuie să pună punct acestui dezmăț al corupților. Acesta este un bal al corupților, al oamenilor care sug seva din popor și trăiesc pe seama lui. Iată oamenii trebuie să facă așa, încât să ne organizăm noi ca cetățeni la nivel orizontal, dacă vreți, să ne organizăm până la alegerile anticipate într-un așa mod, încât să existe doar două categorii de politicieni – integri și corupți. Și oamenii trebuie să facă alegerea în favoarea celor integri, indiferent de coloratura lor, politicieni integri și cei care sunt lipsiți de integritate.”Europa Liberă: Dar cum îi ajutați pe alegători să facă deosebire între cetățeanul integru și cel neonest, pentru că se amestecă deseori și lumea e rătăcită? Cum îl ajutați pe cetățean să facă deosebire între politicianul corupt și politicianul onest?Ștefan Gligor: „Noi încercăm să formăm oamenii, să fim un punct alternativ de vedere care vorbește argumentat și deconspiră, de fapt, realitatea în spatele acestei fațade de ipocrizie și minciună care este distribuită de două holdinguri mediatice televizate și radio – cel al socialiștilor și al lui Plahotniuc, care este fugar, iar în următoarea etapă va trebui să abordăm modalități mult mai practice de a interacționa cu cetățenii noștri și de a ne organiza în vederea viitoarelor alegeri parlamentare. Care vor fi aceste modalități? Ne gândim la ele și revenim în scurt timp.”Cetățeanul va ajunge în alegeri parlamentare și cetățeanul trebuie să pună punct acestui dezmăț al corupților... Europa Liberă: Există suficiente persoane integre pentru care ar putea să-și dea votul cetățeanul ca să ajungă în vârful puterii?Ștefan Gligor: „Dacă astăzi în toată Moldova, în țara noastră nu găsim 55 de cetățeni integri care ar fi o opțiune valabilă pentru cetățenii noștri și ar deveni deputați, dacă noi ajungem la concluzia că nu avem 55 de oameni din acele 2,8 milioane care mai sunt în țară sau 2,7 milioane, trebuie să închidem această țară. Eu sunt sigur de faptul că noi avem un număr atât de infim raportat la proporția populației de cetățeni integri, vom face tot posibilul să-i identificăm și de data asta să nu mai greșim.”Europa Liberă: Dar cum îi ajutați pe cetățeni să aibă o părere corectă despre corupție în Republica Moldova, pentru că, dacă îi întrebi: „Ați dat mită ca să rezolvați problemele pe care le aveți?”, unii recunosc că da, alții spun că încearcă totuși să nu mituiască funcționarul sau birocratul la a cărui ușă bat. Dvs. cum vedeți percepția moldovenilor despre corupție?Ștefan Gligor: „Corupția este un fenomen endemic și noi toți facem parte din acest circuit al corupției, și schimbarea pornește de la cei puțini. Iată ceea ce urmează să se întâmple, ceea ce trebuie să se întâmple, acei puțini dar integri, curajoși trebuie să dea un exemplu și să fie urmați de oamenii de bună-credință, oamenii care astăzi sunt parte dintr-o realitate de care nu te poți mândri, dar care vor să-și schimbe realitățile și să ajungă în altă parte, într-o societate civilizată, cu multă bunăstare, cu multă disciplină, ordine și lege. Și în acest sens, noi avem o cale de parcurs și nu trebuie să ne mințim unii pe alții, calea este dificilă, dar nu este una imposibilă.”Europa Liberă: Dar cetățeanul, când îl întrebi despre corupție, el spune că statul e corupt, că politicienii sunt corupți, că funcționarii sunt corupți, iar dacă vine un politician să-i ceară votul, el acceptă pomana electorală. Și asta se numește tot corupere politică.Ștefan Gligor: „Sigur că da și este o infracțiune penală.”Europa Liberă: Dar cetățeanul care critică fenomenul, tot el se lasă ademenit de către politician.Ștefan Gligor: „Este parte din circuitul corupției... E o altă întrebare ce face el la urna de vot și pentru cine votează, pentru că la câți bani s-au împărțit în alegerile parlamentare din februarie a anului trecut, puteai să te lași cu impresia că mai mult de jumătate au să fie cumpărați. Nu a fost așa. Au fost cumpărați oamenii cei mai vulnerabili, oamenii care s-au lăsat ademeniți de aceste fundații, așa-numite de caritate, care sunt finanțate din surse tenebre ș.a.m.d., dar ăștia sunt oamenii pe care – cum să vă spun? – e greu să-i judeci; eu am văzut gradul de sărăcie, eu mai merg prin sate, mai merg la anumite familii dezavantajate să văd realitatea, să stau în contact cu realitatea, și ea este dezastruoasă. Avem mii de copii care cresc fără ambii părinți, în condiții mizerabile, nu le este asigurat dreptul la educație, dreptul la alimentație sănătoasă, dreptul la alimentație periodică, regulată, să fie îmbrăcați, să stea la cald etc., lucruri elementare. Orice societate are drept scop creșterea unei viitoare generații căreia să aibă ce-i lăsa - o țară - și noi astăzi lamentabil am eșuat în acest sens. Iată avem acest președinte care se lăfăiește în lux, se scaldă, excelează în acest lux, avem tot felul de deputați, procurori, judecători care nu-și pot explica averile și nimeni nu-i întreabă de sănătate ș.a.m.d., noi avem acest contrast dezastruos care vorbește despre faptul că acest sistem trebuie nu doar retușat, el trebuie demontat și construit poate unul mai mic, dar mult mai eficient. Eu vorbesc de aparatul de stat și vorbesc despre puterea judecătorească, și vorbesc despre puterea executivă și legislativă.”Trebuie să facem ceva în sensul implicării mai multor oameni buni, integri, oameni cu viziune... Europa Liberă: Dvs. vorbiți despre marele contrast care ar exista între cei săraci și cei bogați și vă referiți la cei care și-ar fi adunat avere pe cale ilegală. Credeți că în Moldova e cu putință să se ajungă la confiscarea acelei averi care s-a obținut pe cale necinstită?Ștefan Gligor: „Astăzi mie îmi displace totalmente, eu am un profund sentiment de respingere a tot ce este puterea și parlamentul în componenta asta majoritară. Aceștia sunt niște oameni fățarnici, niște oameni mincinoși, oameni care s-au perindat zeci de ani din funcție în funcție și foarte multă lume nu este nouă în politică în acest parlament. Pe de altă parte, noi avem o opoziție slabă, punctele slabe ale opoziției noastre au fost la vederea tuturor în acele cinci luni de guvernare și nu trebuie să ne ascundem și să ne prefacem că nu am văzut acele puncte slabe. Noi trebuie să ne creștem și conștiința civică, și curajul, inițiativa civică, activitatea civică, implicarea și să creștem instituții politice de opoziție. Opoziția noastră este slabă și trebuie să facem ceva în sensul implicării mai multor oameni buni, integri, oameni cu viziune în politicul Republicii Moldova.”Europa Liberă: Dar referitor la indicele corupției, ce ne puteți spune despre aceste topuri care se fac și ce înțelege lumea despre Republica Moldova, că se află în coada clasamentului?Ștefan Gligor: „Înțelege că este un stat foarte corupt, cu politicieni extrem de corupți, care-și mimează activitatea publică în scopul îmbogățirii personale ilicite. Aparatul de stat al Republicii Moldova, vama, poliția de frontieră, Ministerul Afacerilor Interne, procuratura, Centrul Național Anticorupție, multe alte instituții sunt instituții care fac posibilă existența mai multor scheme de obținere a unor venituri ilicite. Moldova a fost un hub, un centru regional de contrabandă internațională de țigări, spirt, chihlimbar, metale feroase și neferoase, produse alimentare, aparate electrocasnice. Din aceste cheme de contrabandă stabilite de circa două decenii și eficientizate foarte mult de Plahotniuc și oamenii lui în ultimii cinci-șapte ani s-au obținut venituri de miliarde de euro. Și asta este esența care explică de ce un om care nominal, formal trăiește pe un salariu care nu-ți ajunge de două perechi de papuci, ține atât de mult la activitatea politică. Această generație care mimează activitate în folosul poporului, al oamenilor minte, ei în realitate fac bani acolo. Și iată acești oameni trebuie măturați la gunoiștea istoriei și trebuie să vină în locul lor oameni imuni, cu imunitate la bani și la veniturile ilicite, care vor să fie acei oameni care produc schimbarea istorică, care fac aici bunăstare, care instituie o disciplină a legii și o aplicare a legii, un sistem care funcționează în baza legii și care este orientat exclusiv în interesul și respectarea intereselor cetățenilor. Și asta suntem noi, cei care trebuie s-o facem.”Europa Liberă: Acum se lucrează la un concept referitor la o reformă adevărată în justiție. Ștefan Gligor: „Reforma este valabilă și este una credibilă și legală atunci când ea este făcută de oamenii care sunt purtătorii valabili ai suveranității. Cele două componente care astăzi constituie majoritatea parlamentară care trebuie să adopte modificări legislative pentru a face această reformă în justiție sunt dl Andrian Candu, dl Nichiforciuc, dl Sârbu... Pe cine mai avem noi acolo? Pe cine vreți numiți. Deci, toți acești oameni care au astăzi 66 de mandate împreună cu socialiștii care sunt partenerii mai vechi ai PD-ului sunt acei oameni care vor face o reformă a justiției. Și asta este logica generală, parlamentul adoptă acele modificări, or, odată ce o bună parte din fracțiunea Partidului Democrat cade sub bănuială rezonabilă de complicitate la uzurparea puterii în stat, credeți că orice ar adopta acești oameni în parlament cu o majoritate simplă este o reformă credibilă a justiției și are drept scop acordarea unei independențe veritabile judecătorilor, procurorilor sau oricui altcuiva? Or, în momentul în care se acordă independență funcțională, profesională ș.a.m.d. și nu se intervine, nu se subordonează politic și se evaluează într-un mod imparțial, independent și se lasă numai oameni integri în sistem, că asta este esența unei reforme, atunci majoritatea, o bună parte din acești oameni riscă să ajungă la închisoare. Deci, este absolut cert că acei oameni care trebuie să voteze această reformă nu pot să voteze, nu o vor face din punct de vedere logic din momentul în care acest concept este cu adevărat unul reformator în sensul pozitiv. Acesta este primul lucru. Al doilea lucru – însuși conceptul de reformă este unul 100% politic. Această reformă presupune evaluarea exclusivă a judecătorilor. Întrebarea este: cine face această evaluare? Deci, asta nu este reformă, asta este contrareformă, asta este o reformă care are drept scop subordonarea politică, punerea în genunchi a rămășițelor independenței sistemului judecătoresc.”