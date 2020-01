Primele zece vinării din R. Moldova au semnat acorduri de colaborare într-un proiect transfrontalier

11:30

În cadrul sesiunii plenare a Forumului au fost discutate perspectivele și efectele evoluției procesului de digitalizare și construcția interacțiunii între elementele de Inteligență Artificială (AI) și bazele mari de date (Big Data), importanța creării infrastructurii informaționale și promovarea tehnologiilor, precum și adresarea golurilor și problemelor în acest domeniu. La Forum au participat șefii Guvernelor din Belarus, Kazahstan și Federația Rusă, vicepremierii Guvernelor din Armenia și Kîrgîzstan, oficiali din cadrul ONU și UNICEF, dar și reprezentanți ai managementului a peste 50 de companii, printre care Amazon și Qwasar Silicon Valley. Programul Forumului a inclus 4 paneluri dedicate agendei de dezvoltare digitală a membrilor Uniunii Economice Eurasiatice, dezvoltarea și promovarea sectorului IT în programul Kazahstanul Digital, dar și tehnicile actuale de educare digitală în scopul unei dezvoltări sustenabile. În discursurile lor, șefii Guvernelor au vorbit despre dimensiunile pe care au reușit să determine progrese, printre care facturarea și evidența fiscală, procesarea operațiunilor medicale, automatizarea serviciilor publice și multe altele. În mesajul său, Ion Chicu a menționat intenția Guvernului RM de a digitaliza serviciile publice pentru a simplifica accesul și a elimina corupția. Evoluția și aplicarea elementelor de inteligență artificială, în paralel cu creșterea bazelor de date digitale, vor asista tot mai mult procesul de luare a deciziilor și îl va face mai eficient, rapid și sigur. „Avem o creștere dinamică în domeniul Tehnologiilor Informaționale și dezvoltarea softurilor. O creștere de 2 ori în ultimii 3 ani. Exportul de produse și servicii IT a depășit domeniile tradiționale de export, care la fel a crescut. Avem rețele informaționale bine dezvoltate și specialiști bine pregătiți care vorbesc mai multe limbi. Avem parcuri IT care se bucură de un regim foarte facil și invităm investitorii din domeniu în Moldova”, a spus premierul Chicu. Forumul a inclus și o expoziție de soluții IT elaborate și dezvoltate pe platforma giganților globali și a proiectelor StartUp din Kazahstan. Expoziția a finalizat cu oferirea premiilor Digital Almaty Awards în 5 categorii.