EURONEWS: despre limba română vs. limba „moldovenească”: „You say mulţumesc, they say mulţumesc...” (Revista presei)

Declarația Academiei Române referitoare la limba română este reflectată în presa națională, dar și în cea internațională. Euronews titrează: ”Moldova este avertizată să nu mai numească limba română, ”moldovenească”, și prezintă articolul pe Facebook pe un ton glumeț – ”You say mulţumesc, they say mulţumesc...”.

