Cel mai mare cutremur din acest an, cu magnitudinea de 5,2, s-a resimtit si in Capitala

Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter s-a produs vineri dimineata, la ora 3:26, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la adancimea de 121 de kilometri, conform datelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Acesta este cel mai semnificativ seism din acest an si a fost resimtit si in Bucuresti.

