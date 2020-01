A fost descoperită o nouă formă de auroră boreală

09:00

Prima luna a noului an, noului deceniu, noii ere astrologice se incheie aici. Ne luam ramas bun pentru totdeauna de la ianuarie 2020 care ne-a oferit evenimente astrale de o amplitudine cu totul unica, unele dintre ele cum nu au mai avut loc de 500 ani…Pentru unii, ianuarie a adus maretii si impliniri, oportunitati si vise realizate. Pentru altii, ianuarie a adus intamplari, trairi si situatii mai putin placute. Cine poate sti ce e bine si ce nu ? Se spune ca in spatele fiecarei dureri exista o binecuvantare deghizata ce va fi simtita la un moment dat. Se mai spune ca Universul nu ne trimite ceea ce nu e pentru binele nostru suprem, pentru evolutia noastra si ca sufletele au contracte clare intre ele, fiecare ce rol sa joace in viata celorlalti si cu ce scop.Noi ca pamanteni avem doar o vedere limitata a ce se intampla, asa cum o pisica poate vedea doar ce e in apartamentul in care locuieste si nu are habar ce se intampla dincolo de ziduri si usi. De aceea, mergem mai departe si facem singurul lucru pe care il putem face mai bine : sa traim in prezent cu recunostinta. Sa multumim pentru tot ce este frumos si bun, sa visam la tot ce ne dorim si sa acceptam ca ce nu ne e permis sa traim…poate ca e mai bine asa.