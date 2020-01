Lider de opinie: „Maia Sandu/Andrei Năstase pierd confruntarea ideatică cu Igor Dodon. De ce? Răspunsul e la suprafață”

06:40

Ex-Vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, susține că în prezent are câteva activități, informează TRIBUNA. „Sunt asistentul unui deputat din Parlamentul Republicii Moldova. În felul acesta îmi pot utiliza experiența pe care am acumulat-o de-a lungul anilor. De asemenea, predau un curs de teologie sistematică la Universitatea creștină Divitia Gratiae din Chișinău. Plus, sunt invitat la diferite […]