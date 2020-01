Cutremur cu magnitudinea de 5,4 resimțit și la Chișinău și București

08:45

1. Chişinău, sectorul Botanica: bd. Dacia 38/5, 38/6, în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric bd. Cuza Vodă 41, 43, 44, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 2. Chişinău, sectorul Buiucani: str-la Bariera Sculeni 4, 1/1, str. Calea Ieșilor 1/4, 14/3, 16/1, 16/2, 16/2A, 16/3, 16/4, 16/6, 20, 39, Mesager 1, 2, 2/1, 2/2, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alba Iulia 77/17, în intervalul de timp între 10:00 - 11:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alba Iulia 77/16, în intervalul de timp între 12:00 - 13:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alba Iulia 77/15, în intervalul de timp între 14:00 - 15:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Alba Iulia 77/14, în intervalul de timp între 15:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Tineretului, Tineretului 8 str-la, Durleşti, Ruhuleanca, Nicolae Testemiţeanu, Ruhuleanca(cons. juridici) parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 4. Chişinău, sectorul Centru: str. A. Bernardazzi 60-68, 69-81, 89-97, 78, M. Eminescu 1, 7, 9, M. Kogălniceanu 53, Vlaicu Pîrcălab 1-11, 27, 29, 35, 2-18, 26-32, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor str. A. Cosmescu 2-30, 5-55, Ganea ion 1, 13-29, 22-30, Gh. Cașu 37, Ion Nistor 26-44, 27-53, M. Lomonosov 35-63, în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 5. Chişinău, sectorul Ciocana: str. Nicolae Milescu Spătaru 7, 7/1, 7/3, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5, 9, 9/1, 9/3, 9/4, Petru Zadnipru 9, 15/5, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21, în intervalul de timp între 11:00 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 6. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Bubuieci: str. Bîcovschi, Livezilor, Mihai Eminescu, Mioriţa, Nouă, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tudor Bubuiog parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 7. Chişinău, sectorul Rîşcani: bd. Moscova 20, în intervalul de timp între 10:00 - 14:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 8. Anenii Noi: str. Mihail Frunze parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Bulboaca parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:35 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Hîrbovăț parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Puhăceni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Geamăna: str. Morii, Loziei, Gemăna parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Cahul: str. 31 August 1989, Andrei Lupan, Bujor, Constitutia, Dimitrie Cantemir, Mestecenelor, Mihai Sadoveanu , Mihai Viteazul, Muncii, Vulcăneşti şos. parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Alexandru Ioan Cuza: str. 31 August 1989, Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Marinescu, Alexei Mateevici, Alexei Şciusev, Băncila, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Boris Glavan, Ceapaev, Crutaia, Dacia, Dimitrie Cantemir, Enescu George, Eneş Gheorghe, Florilor, Gribov, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Mihail Frunze, Mioriţa, Moskovskogo, Nicolai Pirogov, Poştei, Serghei Lazo, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tihaea, Traian, Tudor Vladimirescu, Vasile Caracada, Verhneaia, Veteranilor, Viilor, Grand Tota parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 10. Cantemir: s. Vîlcele, parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:00 pentru conectarea consumatorului nou. 11. Comrat (UTA Găgăuzia): str. Alie parusa, Gorbunov, Iakimenko, Morozov P. parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Ceadîr-Lunga: str. Bugeacului, Cecanova, Dimitrov, Dzerjînski, Garaj, Jeleabov, Karl Marx, Karl Marx str-la, Lenin, Lunacearski, Maxim Gorki, Miciurin, Mihail Lomonosov, Molodejnaea, Proezdnaia, Telman, Volgograd parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 12. Călăraşi: s. Vărzăreştii Noi parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 13. Căuşeni: s. Fîrlădeni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Florica parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Saiți parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 14. Cimişlia: s. Batîr parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Mihailovca: str. Gradinilor, Ștefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Gura Galbenei, parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 10:00 pentru conectarea consumatorului nou 15. Criuleni: s. Ustia parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Măgdăcești: str. Cuza-Vodă, Dimitrie Cantemir, Lev Tolstoi, Măgdăceşti, Mitropolit Bănulescu-Bodoni, Mitropolit Varlaam, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Sulac, Răzeşilor, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Hîrtopul Mic , parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 10:30 pentru conectarea consumatorului nou. s. Măgdăcești: str. Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Basarabiei, Calea Orheiului, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Ion Iachir, Ion Neculce, Magdiciu Petre, Măgdăceşti, Mihai Eminescu, Orhei, Păcii, Porumbeni, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Alecsandri, parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 14:30 pentru conectarea consumatorului nou. 16. Hînceşti: s. Bujor parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Onești parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Crasnoarmeiscoe: str. Comsomoliscaea, Grigore Cotovschi, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenin, Ţentralinaea, 28 Iunie parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 17. Ialoveni: s. Țipala parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:20 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Ulmu: str. Ulmu, Ștefan cel Mare, Păcii parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:15 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 18. Leova: or. Iargara: str. Mehanizatorov, Păcii, Zelionaia, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cîmpul Drept parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 19. Nisporeni: str. Ștefan cel Mare, Păcii, Ion Creanga parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Grozești parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Vărzărești , parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 11:00 pentru conectarea consumatorului nou. or. Nisporeni: str. Alexandru cel Bun, Barbu Lăutaru, Bogdan Vodă, Ciprian Porumbescu, Cristestilor, Mihai Eminescu, parțial, în intervalul de timp între 11:30 - 13:00 pentru conectarea consumatorului nou 20. Orhei: s. Bolohan parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 21. Străşeni: str. 1 Mai, 1 Mai str-la, 31 August 1989, 31 August 1989 1 str-la, 31 August 1989 2 str-la, 8 Martie, Alecu Russo, Alexandru Donici , Alexandru Lăpuşneanu , Alexandru Marinescu , Alexandru Marinescu str-la, Alexandru Plămădeală, Alexei Şciusev, Andrei Jereghi, Aron Pumnul, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bucovinei, Burebista, Ciprian Porumbescu, Ciprian Porumbescu str-la, Constantin Negruzzi, Constantin Stere, Curecheru Mihai, Dacia, Decebal, Decebal str-la, Dimitrie Cantemir, Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Drumul Scorenilor, Elena Alistar, Eugen Coca, Exstravelant, Gheorghe Madan, Gribova, Grigore Adam, Grigore Ureche, Hotin, Igor Vieru, Ioan Vodă, Ion Creangă, Ion Vatamanu, Iurie Gagarin, Leonid Şevcenco, Liviu Deleanu, Maxim Gorki, Miciurin, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Mihai Kogălniceanu, Mihai Viteazul, Mihail Frunze, Mihail Lomonosov, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Petru Movilă, Mitropolit Varlaam, Nicolae Milescu Spătaru, Ocolul Silvic, Păcii, Petru Rareş, Petru Zadnipru, Podgorenilor, Polihronie Sîrcu, Stepii str-la, Şota Rustaveli, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Toma Alimoş , Toma Ciorbă, Trandafirilor , Trei Ierarhi , Tudor Vladimirescu, Unirii, Valeriu Cupcea, Valeriu Cupcea str-la, Vasile Alecsandri, Vasile AlecsandriI str-la, Vasile Lupu, Vasile Lupu , Vlad Ioviţă, Vlad Ţepeş, Vodă cel Cumplit, Alexandru cel Bun, Maria Drăgan, Ştefan Neaga parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice s. Scoreni parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Recea parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 22. Taraclia: s. Albota de Sus: str. Iubileinaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ciumai: str.Mihail Lomonosov, Ciumai, Sovetscaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Vinogradovca: str. Biruinţa, Comsomoliscaea, Ivanovscaea, Lesnaea, Vinogradovca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 23. Teleneşti: str. Dacia, Gheorghe Asachi, Ioan Vodă, Mihail Frunze, Pavel Boţu, Păcii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, 31 August, 8 Martie parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Văsieni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Căzănești parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.