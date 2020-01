ultima oră | Un cutremur de 5,4 grade pe scara Richter a fost resimțit acum câteva minute în Republica Moldova

14:20

Greta Thunberg și-a înregistrat numele, dar și denumirile mișcărilor „Fridays for Future” și „Skolstrejk for klimatet” în calitate de mărci comerciale. Tânăra spune că astfel încearcă să protejeze mișcarea pe c are a inițiat-o și activitățile pe care le întreprinde. Adolescenta precizează că au existat situații în care, fără acordul ei, numele i-a fost utilizat pentru … Articolul Greta Thunberg și-a înregistrat numele ca marcă comercială. Ce scopuri urmărește adolescenta? apare prima dată în ZUGO.