Persoanele HIV obțin acces la serviciile de fertilizare in vitro

Persoanele HIV pozitive din Republica Moldova obțin acces la serviciile de fertilizare in vitro. Ministra sănătății, muncii și protecției sociale, Viorica Dumbrăveanu, a semnat un ordin prin care scoate interdicția pentru fertilizarea in vitro pe care o aveau până acum femeile și bărbații cu HIV, transmite IPN. • Asociația „Inițiativa Pozitivă” menționează că interdicția respectivă are rădăcini într-o perioadă când nu existau metode eficiente de tratament și de prevenire a transmiterii HIV de la...

