Soția lui Kobe Bryant, mesaj emoționant după moartea baschetbalistului

20:00

Activista pentru mediu Greta Thunberg încearcă să obţină drepturi de autor asupra numelui şi iniţiativei sale pentru climă Fridays For Future, pentru "a proteja mişcarea şi activităţile din cadrul acesteia", a anunţat adolescenta suedeză într-un mesaj publicat pe Instagram, informează DPA şi AFP. Marca de autor se va aplica numelui ei, dar şi sloganurilor "Fridays For Future" şi "Skolstrejk for kl