Nereguli depistate de auditori

Persoanele HIV pozitive din Republica Moldova obțin acces la serviciile de fertilizare in vitro. Ministra sănătății, muncii și protecției sociale, Viorica Dumbrăveanu, a semnat un ordin prin care scoate interdicția pentru fertilizarea in vitro pe care o aveau până acum femeile și bărbații cu HIV, transmite IPN. • Asociația „Inițiativa Pozitivă” menționează că interdicția respectivă are rădăcini într-o perioadă când nu existau metode eficiente de tratament și de prevenire a transmiterii HIV de la...