Rețete și Rețele, 30 Ianuarie

Peste 300 de oameni din sectorul Ciocana al capitalei se simt in pericol. Asta pentru ca o firma de constructii ridica trei blocuri in preajma caselor in care stau ei, desi autoritatile locale au emis acte de suspendare a lucrarilor. In acelasi timp, directorul companiei respective ne-a spus ca NU va opri procesul pentru ca lucrarile sunt legale. Conflictul a ajuns in judecata. Prima instanta a anulat, in luna decembrie a anului trecut, decizia de suspendare a lucrarilor de constructie.