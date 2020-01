SUA extind sancțiunile împotriva Rusiei pe fondul anexării Crimeei

22:00

Alianța pentru Unirea Românilor (A.U.R.) și-a lansat recent filiala Spania în Madrid. La eveniment au participat George Simion, proaspăt ales copreședinte al Alianței, coordonatori ai unor filiale A.U.R. din diaspora, precum și simpatizanți și membri ai formațiunii, printre care și Pablo, un tânăr spaniol care iubește România. „Noi românii plecați am trăit în țările democratice, am văzut ce înseamnă să stai într-un sistem fără birocrație, fără corupție și fără conducători care te fură la tot pasul. Să vă dau un exemplu: Spania a cerut fonduri europene pentru construcția de autostrăzi, li s-a dat, au construit autostrăzi, iar când au terminat au mai cerut, iar li s-a dat, au în total 16 200 de km de autostradă, în România- 830 în 30 de ani. De ce nu avem autostrăzi în România? Petre Țuțea spunea foarte clar: români, nu vă mai alegeți conducători care nu-și iubesc țara. De-asta România nu-i la fel ca celelalte țări din occident. A venit momentul să reparăm aceste lucruri, să îndreptăm lucurile din cauza cărora am plecat din țară. Cum? Să candidăm la alegerile locale, parlamentare. A.U.R ne oferă această șansă. Acolo ne putem bate cu ei, acolo putem da legi bune pentru România. Ce au acești conducători mai presus decât noi? Nimic. Din contra, noi avem experiența anilor trăiți aici, avem voință, ceea ce ei nu au, decât pentru buzunarul lor, și nu în ultimul rând ne iubim țara. Alianța pentru Unirea Românilor, partidul care este liantul între diaspora și cei din Țară, ne dă șansa să candidăm. Un partid nou, fără schelete în dulap, cu oameni care iubesc România. Haideți să candidăm!”, a fost îndemnul lui Adrian Popa, președinte A.U.R. Marea Britanie, pentru toți cei prezenți la eveniment. Eugen Fetiță, președinte A.U.R. Londra a îndemnat la unitate pentru a pune capăt învrăjbirii generate de clasa politică toxică din România. „Am spus-o de mai multe ori, o să fie un drum foarte lung, un drum pe care-l facem pentru viitoarele generații. De aceea, vă rog să conștientizați și în mintea tuturor să primeze unitatea. Doar prin unitate vom putea repara ceea ce alții au destrămat prin manipulare, învrăjbire a populației, și să lăsăm orgoliile personale. Multă lume mă întreabă ce vrem de la ei, atunci când am încercat să discut cu colegi de muncă, cu diverși oameni prezenți la evenimente. Vrem de la ei să conștientizeze cât de toxică este actuala clasă politică și toată clasa politică care a guvernat în ultimii 30 de ani România, trebuie să conștientizăm cu toții punctul în care suntem, au vândut totul pe nimic, îmbogățindu-se, au alungat atâția oameni peste hotare, oameni care își iubesc țara, prin distrugerea a tot ce aveau în orașe pentru a-și câștiga existența, însă ceea ce n-au știut ei este că spiritul românesc nu este de vânzare și nu va fi în veci. Anul acesta este momentul să-i facem să plătească pentru ce s-a întâmplat în decembrie ’89 și apoi pentru tot ce au făcut zi de zi până în ziua de astăzi. Trebuie să le spunem oamenilor că bătaia de joc trebuie să înceteze, nu poți să vii cu populisme în fața poporului și să le obții votul, iar apoi 4 ani dormim liniștiți. România are nevoie de noi toți, de experiența noastră și de tot ceea ce am învățat în democrațiile consolidate, iar toate acestea trebuie puse în slujba dezvoltării țării. Anul acesta trebui să fie anul Fără comuniști în Parlamentul României. Au reușit să vândă tot ceea ce România avea mai bun- au vândut păduri, petrolul, gaze, și alte bogății, dar nu au reușit să scoată din inimile noastre iubirea pentru pământul strămoșesc. Este momentul 0 în care trebuie să facem România demnă pentru viitoarele generații”, a declarat acesta. Un mesaj pentru românii de pretutindeni a avut și președintele filialei A.U.R. Zaragoza, Iulia Aldea, care a lansat un apel către românii din diaspora, de implicare în viața politică, dar cu respectarea tradiției, a familiei și credinței. „Oameni de AUR, care vor să întindă punți și poduri, unde alții au pus prăpastie. Prea multă încrâncenare între copiii aceleiași țări, rupți în două între AICI și ACOLO, cei de afară și ĂȘTIA din diaspora. Nu are rost să fim împărțiți, fiecăruia dintre noi ne este dor și drag de cei care sunt plecați sau de cei rămași acasă. Haideți să schimbăm mentalitatea României în bine, să facem politică, dar să o facem respectând tradiția, familia și credința, nu ca cei care sunt implicați acum în politică, care ne-au tăvălit trecutul, tăvălesc prezentul și poate, cine știe, și viitorul. E momentul să ne unim forțele pentru o Românie Mare în Europa. Acum este momentul. Trecutul face parte din nou, viitorul trebuie să-l construim împreună”, a menționat aceasta. În încheiere, Andrei Bocșa, un tânăr român care locuiește în Spania de la vârsta de 2 ani, student la Facultatea de Aeronautică din Madrid, declară război hoților și trădătorilor din Parlament. „Etapa lor, a analfabeților, hoților, trădătorilor și paraziților menținuți pe banii românilor s-a încheiat. A ajuns momentul oamenilor capabili, de calitate și onești, care să ridice România acolo unde merită. Asta este posibil doar prin unire, prin participare activă în viața politică, mai ales a tinerilor, și prin cunoaștere originilor. Și aici fac un apel către toți părinții, pentru că este obligația voastră să dați dreptul copiilor voștri ce s-au născut în diaspora să-și cunoască rădăcinile. Să rămână clar, nu suntem cetățeni de rangul 2 în Europa, ci avem guvernanți de rangul 2. Noi suntem români și simțim românește. Diaspora este România”, a explicat Andrei. Articolul Voce de AUR din Spania: „Nu suntem cetățeni de rangul 2 în Europa, ci avem guvernanți de rangul 2. Noi suntem români și simțim românește. Diaspora e România” apare prima dată în InfoPrut.