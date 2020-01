Coronavirus. Precauții (INFOGRAFIС)

10:30

Timp de aproximativ două luni, de cînd a fost eliberat condiționat înainte de termen din penitenciar, Vlad Filat spune că a gustat „un pic de libertate” și s-a ocupat de starea sa de sănătate și a părinților. „În timpul pe care l-am avut la dispoziție am avut grijă de sănătate. Mă bucur mult că am putut avea grijă și de sănătatea părinților mei. Am mai comunicat cu oameni dragi mie. Și pot să spun