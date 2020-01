Patru minori au răpit un automobil parcat pe o stradă din Bălți

08:30

Probabil fiecare are sau a avut în trusa medicală de acasă un termometru ce conține 2 g de mercur, care, pe lângă utilitatea sa în calitate de dispozitiv medical, poate deveni un adevărat pericol având consecințe grave pentru sănătatea populației, mai cu seamă a copiilor. Specialiștii atenționează că mercurul este un metal toxic, în special atunci când intră în contact cu organismul uman, fie pe cale respiratorie sub formă de gaze, fie pe cale cutanată sau digestivă, sub formă lichidă. În ultima perioadă, se constată o majorare a numărului de intoxicații cu astfel de metal, fapt ce denotă lipsa conștientizării […]