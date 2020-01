LIVE: Ședința comisei pentru buget, finanţe şi administrarea patrimoniului

15:20

Despre judecători se vorbește mai rar în presă, cu excepția unor scandaluri din justiție. Unii magistrați nu doresc să discute cu jurnaliștii, mai ales să acorde interviuri, pentru a nu spune ceva în plus ori pentru a nu-și face probleme. Sunt însă și excepții. Ivan Parii este din Soroca, dar activează în ultimii doi ani […]