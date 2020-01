Coafuri și machiaj pentru Ziua Îndrăgostiților: 10 idei romantice

15:10

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a semnat un ordin prin care este scoasă interdicția pentru fertilizarea in vitro a persoanelor diagnosticate cu HIV, informează Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă”, astăzi, 29 ianaurie. „Acesta este un caz când oamenii nu au tăcut, asociațiile obștești s-au autosesizat și au căutat soluții, iar autoritățile au ascultat și au soluționat problema. Acum orice cuplu din Moldova, indiferent de statutul HIV, are șansa să aibă copii”, a declarat Ruslan Poverga, directorul general al A.O „Inițiativa Pozitivă”. „Ca femeie care trăiește cu HIV de 21 de ani am trecut prin momentul când am fost nevoită să mă împac cu gândul că, posibil, nu voi mai putea avea copii niciodată”, a declarat Irina Belevțova, președinta A.O „Mamele pentru viață”. „Eu le înțeleg pe aceste femei, știu prin ce trec ele. Asta m-a motivat cel mai mult să mă implic și să depun tot efortul, ca femeile care trăiesc cu HIV să poată avea copii”, a mai spus Irina Belevțova. Potrivit sursei citate, interdicția respectivă are rădăcini într-o perioadă când nu existau metode eficiente de tratament și de prevenire a transmiterii HIV de la mamă la copil. Problema a fost relevată în anul 2018, în cadrul analizei legislației naționale în domeniul HIV, efectuată de PNUD Moldova și UNAIDS, când Asociația Obștească, „Inițiativa Pozitivă” a început să lucreze asupra unui șir de chestiuni din acest raport. Puțin mai târziu, în 2019, organizația non-guvernamentală „Mamele pentru viață” a comunicat publicului larg despre un caz, când unei femei HIV pozitive i-a fost refuzat serviciul de fertlizare in vitro. În acest context, cele două organizații s-au adresat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, unde, în luna decembrie 2019, a fost creat un grup de lucru care a elaborat amendamentele necesare în ordinile ministerului. Ca rezultat, acest serviciu este deja accesibil și persoanelor care trăiesc cu HIV, se mai anunță în comunicat. Menționăm că în Republica Moldova, conform datelor estimative ale Centrului Sănătatea Reproducerii şi Genetica Medicală, 20% din numărul total de cupluri de vârstă reproductivă, suferă de o formă sau alta de infertilitate, iar pentru 2,5% dintre femei, fertilizarea in vitro poate fi singura posibilitate de a mai avea copii.