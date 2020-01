Vaccinul împotriva Human Papilloma Virus (HPV) – ce trebuie să știi despre el

17:10

Tot mai multe persoane optează pentru băuturile energizante, atunci când se simt obosiți sau lipsiți de energie. Din 1994 până în 2014 vânzările acestei licori au crescut cu 5000%. Astăzi, experții în sănătate sunt mai îngrijorați decât oricând – băuturile energizante sunt cea mai periculoasă sursă de cofeină, în special pentru adolescenți și adulții tineri. Deși adulții între 18 și 38 de ani sunt cei mai mari consumatori de băuturi energizante, aproximativ o treime dintre adolescenți cu vârsta între 12 și 17 ani le utilizează regulat. Multiple studii medicale au demonstrat asocierea dintre consumul băuturilor energizante și bolile cardiovasculare, în special la tineri. Deși conțin doar cofeină, sau combinații dintre aceasta și alte substanțe menționate clar pe etichetă, doza acesteia poate fi toxică pentru organism. Câțiva ani mai devreme, cel puțin doi adolescenți au suferit în Statele Unite ale Americii de infarct miocardic drept consecință a consumului băuturilor energizante. Alții doi au suferit de fibrilație atrială, o tulburare de ritm cardiac. Experții în sănătate atenționează părinții să interzică copiilor consumul băuturilor energizante. Același sfat îl au și adulții tineri, care abuzează de această licoare. Dozele periculoase The American Beverage Association declara anterior că „cofeina este cofeină” și nu are importanță din ce surse este aceasta preluată. Reprezentanții industriei băuturilor accentuează că băuturile energizante sunt inofensive, dacă sunt consumate cu moderație. Cardiologul Robert Segal, fondatorul Manhattan Cardiology a comentat aceste afirmații: „Dacă ai de susținut examene sau trebuie să supraviețuiești unor termene-limită și să nu dormi toată noaptea, probabil, băuturile energizante sunt ok. Dar să nu uităm că „fanii” acestor băuturi nu le utilizează niciodată la ocazii speciale și nu se pot mereu limita la o singură doză”. Problema-cheie este faptul că majoritatea băuturilor energizante conțin o doză de cafeină cu mult mai mare decât o cană de cafea. Un espresso conține aproximativ 100 mg de cafeină, pe când o băutură energizantă poate ajunge până la 350 mg. „În cantități mici cofeina este utilă, ajutând la îmbunătățirea dispoziției și menținerea stării de alertă. În cantități mari însă aceasta poate contribui la micșorarea abilității vaselor sangvine de a se dilata. Dacă acestea se constrictă și devin înguste, tensiunea arterială are de crescut. În cazul în care sângele nu poate circula din cauza acestor constricții, se pot produce infarctul miocardic și accidentele vasculare cerebrale. Drept rezultat, au de suferit mai multe organe din corp”, a mai adăugat Segal. Un studiu recent, publicat în Journal of the American Heart Association a demonstrat că excesul băuturilor energizante influențează negativ activitatea electrică a inimii. Aceste modificări pot fi periculoase sau chiar fatale în unele cazuri. O combinație misterioasă Chiar dacă ai găsit o băutură energizantă care conține aceeași cantitate de cofeină ca și o porție de cafea, află că adevărul nu este atât de simplu. În timp ce cofeina este îngrijorarea majoră, dauna acesteia este direct proporțională cu doza consumată, dar și cu viteza de consum – dacă o cantitate mare de cofeină este consumată într-o perioadă scurtă de timp, riscul crește. Totuși, nu cofeina este cea mai mare îngrijorare, ci și compușii adiționali: Doza mare de zahăr. În timp ce într-o cană de cafea pot fi adăugate 1-2 lingurițe de zahăr, o băutură energizantă poate conține de la 7 la 14 lingurițe. Consumul dozelor excesive de zahăr în mod regulat poate duce la apariția diabetului zaharat, obezității și a bolilor cardiovasculare. Compuși clasificați drept „suplimente alimentare”. Băuturile energizante sunt frecvent consumate de adulții tineri pentru unele „beneficii” ale compușilor adiționali. Guarana, taurina și ginsengul nu mai sunt considerate suplimente alimentare ce contribuie la sănătatea consumatorului. „Ginsengul are proprietăți antioxidante, însă dacă vă doriți o memorie mai bună, mai eficient este să consumați afine sau să încercați jocurile intelectuale”, a comentat Jen Bruning, nutriționist și dietetician al Academiei de Nutriție și Dietetică din SUA. De asemenea, Bruning a mai adăugat că guarana este o sursă naturală de cofeină, fapt ce nu este obligatoriu de menționat pe etichetă. Astfel, consumând o băutură energizantă cu guarana în compoziție, o persoană își poate ușor lua peste doza de cofeină menționată pe etichetă. Astfel, doza excesivă de cofeină, alături de alți compuși menționați pe etichetă, aduc daune consumatorilor. Simtomele experimentate în acest caz pot fi atât durerile de cap și starea de nervozitate, cât și problemele cardiovasculare și convulsiile. Din 2007 până în 2011, urgențele medicale produse din cauza băuturilor energizante s-au dublat. Ceea ce poate fi găsit în băuturile energizante este problematic, dar devine grav atunci când la compușii menționați se adaugă și alcoolul. Cocktailurile cu adaos de băuturi energizante au devenit extrem de populare în ultimii ani. „Alcoolul este o substanță depresivă pentru creier, iar băuturile energizante accentuează această acțiune. Dacă așteptați că aceste substanțe vor fi într-o balanță, greșiți”, a declarat Segal. „Băuturile energizane pot masca semnele intoxicației cu alcool, ducând persoana în eroare”, a adăugat Bruning. Această lipsă de conexiune dintre senzații și dauna adusă organismului are consecințe negative. O persoană nu își evaluează adecvat starea și poate abuza și mai mult de alcool, se poate implica în evenimente sociale degradante sau să facă sex neprotejat, atenționează Centrul Național de Medicină Complementară și Integrativă, SUA. Copiii și adolescenții sunt expuși riscului Deși medicii atenționează că băuturile energizante dăunează grav sănătății, copiii și adolescenții sunt deosebit de vulnerabili la consumul acestora. Producătorii băuturilor energizante își promovează produsele pe rețelele de socializare, la emisiunile televizate și pe paginile web, care sunt frecvent vizitate de copii și adolescenți. De asemenea, aceștea își promovează produsele la evenimentele sportive și cele populare în rândul tinerilor. „Cofeina acționează negativ asupra organismului în creștere – de la creștet până în vârful degetelor. Cantitatea de cofeină ce poate fi găsită în băuturile energizante afectează dezvoltarea creierului, a mușchilor, inimii și a sistemului osos al copilului”, a declarat Holly J. Benjamin, medic, profesor în cadrul Universității din Chicago și co-autorul politicilor Academiei Americane de Pediatrie, ce vizează consumul băuturilor sportive și energizante. De asemenea, studiile medicale din SUA și Suedia au demonstrat legătura dintre consumul băuturilor energizante și cariile dentare la copii. Acest fapt se datorează, cel mai probabil, cantității excesive de zahăr din compoziția acestora. „Energia este veritabilă atunci când provine din surse naturale, esențiale, asemenea fructelor și legumelor”, a încheiat Benjamin. Cuvinte cheie: băuturi energizante adolescenti sănătate Sursa foto: goodtoknow.co.uk Sursa: www.webmd.com