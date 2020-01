Persoanele HIV pozitive din Republica Moldova au obținut acces la serviciile de fertilizare in vitro

10:30

Fostul mare baschetbalist Shaquille O’Neal a declarat că moartea lui Kobe Bryant l-a determinat să sune persoanele cu care se afla în conflict sau avea dispute pentru a face pace cu acestea, scrie Mediafax. „Ieri am sunat toate persoanele cu care am avut discrepanţe şi am zis, pur şi simplu ‘Uite omule, te iubesc’”, a […] Articolul Moartea lui Kobe Bryant l-a determinat pe Shaquille O’Neal să facă o schimbare importantă în viața lui apare prima dată în Cotidianul.